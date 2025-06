El mejor 'regalo' de la Seguridad Social: aumenta tu pensión aunque no hayas trabajado 25 años

La jubilación es una etapa crucial en la vida de cualquier trabajador, y uno de los grandes temores al acercarse a ella es no haber cotizado lo suficiente para obtener una pensión digna. Afortunadamente, la Seguridad Social cuenta con un mecanismo poco conocido pero de gran impacto: la integración de lagunas de cotización, una herramienta que permite rellenar meses sin cotización con bases mínimas para que la pensión no se vea tan afectada, incluso si no se han cotizado los 25 años completos requeridos para calcular la pensión.

Lagunas de cotización

Este sistema es especialmente útil para quienes han tenido carreras laborales intermitentes o han sufrido interrupciones por desempleo, maternidad, trabajos temporales o incluso actividades autónomas sin continuidad. En términos técnicos, para calcular la pensión en 2025 se utilizan los últimos 300 meses cotizados (25 años), contados desde la fecha de jubilación. Si en ese período hay meses sin cotización, se produce una "laguna" que, sin integración, reduciría considerablemente la base reguladora y, por ende, la pensión.

El "regalo" de la Seguridad Social para integrar las lagunas de cotización. / INFORMACIÓN

La normativa actual permite cubrir hasta 48 meses (4 años) de lagunas con la base mínima de cotización vigente para un trabajador de 18 años, que en 2025 se sitúa en 1.323 euros mensuales. Es decir, aunque no se haya trabajado durante ese tiempo, esos meses contarán como si se hubiese cotizado dicha cantidad. Además, si las lagunas superan esos 48 meses, las siguientes se cubrirán al 50% de esa base mínima (661,50 euros), lo que sigue siendo un alivio importante para miles de trabajadores.

Mujeres trabajadoras

A partir de 2026, este sistema se volverá aún más beneficioso para las mujeres trabajadoras, como una forma de compensar las interrupciones laborales por maternidad o cuidados familiares. Se podrán integrar 60 meses al 100% y 24 meses adicionales al 80%, antes de pasar al tramo al 50%. También los hombres podrán beneficiarse de esta mejora si han reducido su actividad por el cuidado de hijos, aunque deberán cumplir condiciones más específicas. Por ejemplo, en nacimientos anteriores a 1995, se exigirá una interrupción mínima de 120 días en un período específico; y para nacimientos posteriores, una caída del 15% en la base de cotización.

Autónomos

El colectivo de autónomos, tradicionalmente excluido de esta ayuda, también podrá beneficiarse desde 2023 de la integración de lagunas, aunque de forma más limitada. Solo se podrán cubrir seis meses tras un cese de actividad, y con una base inferior: 960,60 euros mensuales. A pesar de ser una medida más modesta, supone un avance importante en la protección de este sector cada vez más numeroso y vulnerable en términos de cotización.

Es importante destacar que estas lagunas no suman años de cotización. Es decir, si alguien tiene, por ejemplo, 12 años cotizados y el resto son meses integrados por lagunas, no podrá acceder a la pensión contributiva, ya que el mínimo exigido sigue siendo de 15 años reales cotizados. Lo que hacen las lagunas es mejorar la base reguladora de la pensión —el promedio sobre el cual se calcula el importe mensual—, pero no aumentan el tiempo de cotización computado para alcanzar ese mínimo legal o para adelantar la edad de jubilación.

Por ello, es crucial revisar el informe de vida laboral con suficiente antelación y comprobar si hay lagunas que puedan cubrirse o si será necesario tomar medidas para alcanzar los años mínimos de cotización. En algunos casos, puede ser útil suscribirse a un convenio especial con la Seguridad Social, que permite seguir cotizando voluntariamente. También es recomendable separar las cuentas bancarias y actividades laborales si se es autónomo, para evitar confusiones en los registros de cotización y facilitar futuras reclamaciones.