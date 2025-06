¿Puedo grabar una conversación con mi jefe sin avisarle? Esto es lo que dice la ley

¿Te gustaría tener pruebas de lo que tu jefe te ha dicho pero no sabes si puedes grabarlo? La pregunta es muy habitual: ¿Es legal grabar una conversación en el trabajo? La respuesta es clara: sí, puedes grabar a tu jefe sin decirle nada, siempre que tú participes en dicha conversación.

Grabar conversaciones en el trabajo: lo que muchos aún no saben

A pesar de que la ley lleva décadas permitiéndolo, todavía hay gente que cree que grabar conversaciones en el trabajo es ilegal. Pero no lo es. En España, se puede grabar una conversación sin avisar a la otra persona siempre que tú estés presente y formes parte de ella.

Así lo establece la Sentencia 114/1984 del Tribunal Constitucional, que sigue plenamente vigente. La jurisprudencia española ha sido clara al respecto: no se vulnera el derecho a la intimidad si tú estás interviniendo en la conversación.

Aitana Solera

¿Es legal grabar una conversación con tu jefe? Sí, y puede ayudarte en un juicio

Imagina que estás sufriendo acoso laboral, presiones indebidas o incluso amenazas veladas. Si grabas esas conversaciones, puedes usarlas como prueba en un juicio o en un procedimiento ante Inspección de Trabajo. Eso sí: hay que hacerlo bien.

Lo que dice la ley:

✅ Sí se puede grabar una conversación con tu jefe si estás presente.

si estás presente. ❌ No puedes dejar un móvil grabando sin estar tú , eso sí sería ilegal.

, eso sí sería ilegal. ❌ Tampoco puedes difundir la grabación sin su permiso, eso podría ser un delito.

¿Cómo hay que grabar para que sirva en un juicio?

No edites el audio: nada de cortar, limpiar o manipular. Haz una transcripción completa de la conversación. Guarda el archivo en un pendrive y preséntalo junto con la transcripción. Lleva un portátil o medio para reproducirlo en el juzgado. Declara que tú participas en esa grabación (y si tu jefe también está citado, deberá reconocer su voz).

Puede parecer exagerado, pero sí: hay personas que han ganado demandas laborales gracias a grabaciones como estas. Lo importante es que no grabes a escondidas si tú no estás presente. Eso ya sería otra historia.

¿Y si grabo una reunión de trabajo?

Si estás presente en la reunión, también puedes grabarla sin avisar. No importa si es con tu jefe, con Recursos Humanos o con todo el equipo. Siempre que participes en la conversación, estás protegido por la ley.

Lo que no puedes hacer es grabar conversaciones de otros en las que tú no intervienes. Eso sí sería una vulneración del derecho a la intimidad y no se aceptaría como prueba. Muchos siguen pensando que grabar es ilegal. Pero la ley lo permite desde hace más de 40 años. Y en el entorno laboral, puede ser una herramienta clave para defenderte.

Grabar no es espiar. Grabar es protegerte. Y sí, puedes hacerlo.