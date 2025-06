El truco del plus absorbible: la trampa legal de algunas empresas cuando te suben el sueldo

Recibir una subida salarial siempre parece una buena noticia. Pasar, por ejemplo, de 1.300 a 1.500 euros al mes gracias a un plus añadido en la nómina puede dar la sensación de mejora laboral y reconocimiento por parte de la empresa. Sin embargo, según advierte Juanma Lorente, experto en derecho laboral y creador de un canal de TikTok sobre los derechos de los trabajadores, detrás de esta mejora puede esconderse una de las trampas más comunes y legales en el ámbito laboral: el plus absorbible.

¿Qué es un plus absorbible?

Un plus absorbible es un complemento salarial que puede reducirse en el futuro si otros conceptos de tu nómina, como el salario base o complementos fijos, aumentan. Es decir, la empresa te sube el sueldo en un momento dado, pero esa subida no es realmente consolidable. Si, por ejemplo, al año siguiente tu convenio colectivo establece una subida del salario base de 100 euros, el plus absorbible bajará automáticamente esos mismos 100 euros, y tu salario total se mantendrá igual.

Todo lo que debes saber sobre el plus absorbible / ED

La letra pequeña

Según explica Juanma Lorente, la clave está en la denominación del plus en el contrato o en la nómina. Si aparece como “absorbible” o se encuentra dentro de un concepto que permite absorción y compensación, el trabajador debe estar alerta. Es fundamental revisar el convenio colectivo aplicable y comprobar si los pluses son compensables y absorbibles o no.

En muchos casos, los trabajadores desconocen esta característica y se enteran demasiado tarde, cuando el supuesto aumento de sueldo desaparece al aplicar subidas salariales por convenio o actualizaciones del salario mínimo interprofesional.

¿Es legal esta práctica?

Esta práctica está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 26.5) y en muchos convenios colectivos bajo el principio de absorción y compensación. Las empresas lo utilizan como una herramienta de gestión salarial, aunque puede considerarse una forma encubierta de frenar subidas reales de sueldo.

¿Qué puede hacer el trabajador?

Lo primero es informarse bien sobre la naturaleza de los complementos salariales incluidos en su nómina. Si aparece un plus, debe preguntar directamente a recursos humanos si es absorbible o no. También es aconsejable consultar el convenio colectivo aplicable y, ante la duda, pedir asesoramiento legal o sindical.

Además, si se negocia una subida de sueldo, es importante exigir que sea en el salario base o en un complemento no absorbible, de modo que las futuras subidas del convenio no sean compensadas con la bajada de dicho plus.