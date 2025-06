Tres mentiras de tu empresa que no te puedes creer, según un abogado laboralista

En un contexto de precariedad laboral y con empresas buscando sortear la ley a toda costa, es importante que los trabajadores estén más informados que nunca. En España, el mercado continúa mostrando signos de rigidez y desigualdad: contratos temporales encadenados, sueldos por debajo del convenio y una creciente sensación de desprotección entre empleados. Muchas veces, las compañías aprovechan el desconocimiento legal para imponer condiciones injustas o directamente ilegales.

El abogado laboralista Juanma Lorente (@juanmalorentelaboralista), con más de 460.000 seguidores en TikTok, ha publicado un vídeo viral donde desmiente tres afirmaciones muy comunes que hacen algunas empresas y que pueden perjudicar gravemente a los trabajadores.

1. "Te despido y te contrato de nuevo en un mes"

Una de las jugadas más peligrosas y frecuentes. Según explica Lorente, algunas empresas despiden a sus empleados asegurándoles que "volverán a contar con ellos dentro de un mes". ¿Por qué justo ese plazo? Porque para impugnar un despido improcedente el trabajador solo tiene 20 días hábiles desde la fecha del despido, tal y como figura en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta estrategia busca desactivar cualquier intención de demandar, pues el trabajador confía en la palabra de la empresa, espera pacientemente, y cuando quiere reaccionar, ya ha perdido el derecho a reclamar judicialmente.

Ante este escenario, Juanma Lorente brinda un consejo legal: "si no estás de acuerdo con el despido, demanda para que no se te pase el plazo". Si la empresa cumple su palabra, siempre puedes retirarla. Pero si no lo hace, al menos conservas tu derecho.

2. "Lo siento, no puedo pagarte más"

Algunas empresas intentan convencer al trabajador de que el salario que ofrecen es el máximo que pueden pagar, incluso si está por debajo del convenio colectivo aplicable. Pero la realidad es que el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores establece que los convenios colectivos son de obligado cumplimiento.

Por tanto, si una empresa no te está pagando lo que indica el convenio, está incumpliendo la ley. Como recuerda Juanma Lorente, muchas veces cuando se interpone una demanda por diferencias salariales, en el juicio la empresa “milagrosamente” sí encuentra el dinero para pagar lo que debe.

Si estás cobrando por debajo de lo establecido, dispones de un año de plazo para reclamar cantidades adeudadas.

3. "Te conviene que te pague una parte en negro"

Cobrar una parte del salario “en B” perjudica gravemente al trabajador. Puede parecer que ingresas más a corto plazo, pero tu base de cotización a la Seguridad Social será menor, lo que afectará directamente a:

La cuantía de tu paro.

La prestación por incapacidad temporal.

Tu futura pensión.

Además, los pagos en negro son ilegales tanto para la empresa como para el trabajador, y pueden acarrear sanciones y pérdida de derechos. La empresa, por su parte, evade cotizaciones y comete un fraude laboral. Dentro de este marco, los artículos 20 y 147 de la Seguridad Social lo dejan claro: "el salario debe declararse y cotizarse íntegramente."

Infórmate y protege tus derechos

Las empresas pueden jugar sucio, pero el conocimiento es poder. Como concluye Juanma Lorente en su vídeo: “Si no te crees a tu empresa y no estás de acuerdo, actúa cuanto antes”. Reclamar a tiempo, conocer el convenio colectivo aplicable y exigir el cumplimiento de la ley, son las herramientas más poderosas que tiene el trabajador para defender su dignidad laboral.