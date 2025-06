¿El despido por bajo rendimiento es legal? Un experto en derecho laboral lo aclara

El despido por bajo rendimiento es una de las causas más controvertidas y difíciles de justificar. Aunque las empresas pueden alegar esta causa en las cartas de despido, lo cierto es que, en la práctica, la mayoría de estos despidos terminan siendo declarados improcedentes por los tribunales. Así lo explica el abogado laboralista Juanma Lorente, conocido por divulgar contenido jurídico en su canal de TikTok, donde advierte sobre los errores habituales que cometen las empresas al ejecutar este tipo de despidos.

Según Lorente, si la empresa se limita a escribir en la carta de despido una frase genérica como “disminución voluntaria y continuada del rendimiento”, sin ofrecer más detalles, ese despido es improcedente casi con total seguridad.

El primer gran error que suele cometer la empresa, según el abogado, es no detallar suficientemente los hechos en la carta de despido. Si se acusa al trabajador de haber bajado su rendimiento, es imprescindible especificar qué tareas tenía asignadas, cuáles no ha cumplido, en qué fechas y cómo se ha evidenciado esa disminución de productividad. Sin estos datos concretos, el trabajador no tiene posibilidad real de defenderse, lo que convierte automáticamente el despido en improcedente, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Pero incluso cuando la empresa cumple con el requisito formal de explicar los motivos en la carta, el segundo gran obstáculo es probar esa bajada de rendimiento en un juicio. Es muy difícil para la empresa acreditar de forma objetiva que el trabajador ha rendido por debajo del nivel esperado, salvo que existan métricas claras, comparativas con otros compañeros, informes previos o advertencias documentadas. Y, por lo general, esos elementos no existen o no son lo suficientemente sólidos como para justificar un despido disciplinario.

Por todo ello, el abogado Juanma Lorente recomienda que todo trabajador que reciba una carta de despido por bajo rendimiento acuda a asesoramiento legal cuanto antes. En muchos casos, se trata de despidos camuflados por parte de la empresa para evitar una indemnización, pero que terminan siendo reconocidos como improcedentes, lo que obliga a la empresa a readmitir al trabajador o pagar una indemnización que puede ser muy superior a lo inicialmente previsto.

Además, es importante saber que el bajo rendimiento tiene que ser continuado y voluntario, según exige la ley. Es decir, no se puede despedir a alguien por un error puntual, por un bajón de rendimiento temporal o por causas ajenas a su voluntad, como problemas de salud, sobrecarga de trabajo o falta de medios por parte de la empresa. Todos estos matices refuerzan la idea de que el despido por bajo rendimiento es muy difícil de sostener legalmente, y que en la mayoría de casos acaba beneficiando al trabajador si decide reclamar.