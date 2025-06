Cuidado con lo que publicas en Instagram: Hacienda te vigila

Desde hace algunos años, la Agencia Tributaria ha ampliado su campo de acción en la lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo, a partir de 2025, esta vigilancia alcanzará un nuevo nivel con la incorporación de herramientas tecnológicas y el análisis sistemático de redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok. Publicar una foto en un yate, en unas vacaciones en algún lugar paradisiaco o presumiendo de un coche deportivo mientras se declaran ingresos mínimos puede ser el primer paso para una inspección de Hacienda.

Más control de las redes sociales

Esta estrategia forma parte del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, cuyas directrices fueron aprobadas a finales de febrero y publicadas oficialmente en el BOE el 17 de marzo. En este documento se destaca la intención de reforzar la vigilancia sobre operaciones y actividades donde existan indicios de riesgo fiscal significativo. El foco está puesto en detectar discordancias entre el nivel de vida que se exhibe públicamente y las rentas o el patrimonio realmente declarados.

Uno de los puntos clave de este nuevo enfoque es el uso de fuentes abiertas para obtener información. Es decir, todo lo que se publica de forma pública en redes sociales puede ser analizado por la Agencia Tributaria.

El objetivo principal son los contribuyentes que utilizan sociedades instrumentales para desviar gastos personales o ocultar ingresos. Por ejemplo, cuando un inmueble, un coche de alta gama, joyas o viajes aparecen a nombre de una empresa sin que existan ingresos coherentes que justifiquen ese patrimonio, Hacienda empieza a investigar. Las redes sociales son ahora una herramienta más que permite detectar signos externos de riqueza no compatibles con las declaraciones fiscales.

El caso de los influencers

Además, este control se extiende también a falsos traslados de residencia fiscal. Muchos influencers, deportistas o youtubers aseguran vivir fuera de España —por ejemplo, en Andorra— para beneficiarse de una menor carga impositiva. Sin embargo, si estas personas publican con frecuencia desde territorio español, Hacienda puede usarlas como prueba para demostrar que, en realidad, residen más de 183 días al año en el país, lo que implica tributar en España.

La gran novedad de 2025 será la implementación de sistemas automatizados con inteligencia artificial que cruzarán miles de datos para identificar en tiempo real posibles incongruencias. Según ha explicado la criminóloga experta en ciberseguridad María Aperador, esta tecnología permitirá analizar publicaciones públicas y compararlas con la situación fiscal del contribuyente. Se trata de un avance dentro del proceso de digitalización del Ministerio de Hacienda, que busca mejorar la eficiencia y rapidez en la detección del fraude fiscal.

¿Quiere decir esto que no se puede publicar nada en redes sociales? No necesariamente. Pero sí es recomendable actuar con cautela. Como señala Aperador, mantener los perfiles en privado y evitar mostrar lujos que no se puedan justificar con los ingresos declarados es una buena práctica. Si Hacienda detecta incongruencias, puede iniciar una investigación, que en algunos casos termina con sanciones económicas o incluso procesos judiciales.