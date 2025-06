¿Existen preguntas trampa en el tribunal médico? Esto es lo que debes saber

Solicitar una incapacidad permanente puede generar muchas dudas y, sobre todo, nerviosismo, especialmente cuando se acerca el momento de enfrentarse al tribunal médico. Esta fase es clave en el proceso, ya que de ella depende si finalmente se reconoce o no el derecho a una pensión. Una de las preocupaciones más comunes entre quienes se enfrentan a esta evaluación es si el tribunal médico hace preguntas trampa para "pillar" a los pacientes o desacreditar su versión. Sobre este tema ha hablado recientemente el abogado laboralista creador del canal de Instagram Un Tío Legal, quien aclara varios aspectos fundamentales.

La función del Tribunal Médico

El tribunal médico, o más formalmente Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), es un organismo independiente de la Seguridad Social, encargado de evaluar si una persona puede o no seguir desarrollando su trabajo en función de su estado de salud. Este equipo interviene especialmente cuando se agota el periodo de baja médica —normalmente a partir de los 18 meses, aunque en algunos casos puede ser antes— y es entonces cuando citan al paciente para una entrevista personal y una revisión documental.

Lo más importante ante un Tribunal Médico / pixabay

En esa cita, los miembros del tribunal pueden hacer preguntas que, a ojos del solicitante, pueden parecer ambiguas o incluso malintencionadas. Sin embargo, el experto lo deja claro: no son preguntas trampa en el sentido clásico del término. No buscan confundir ni perjudicar al paciente, sino obtener información veraz sobre su capacidad real para trabajar. El problema surge cuando el entrevistado exagera su estado, minimiza los síntomas o incluso evita responder. Y es precisamente en esas contradicciones donde el tribunal puede detectar inconsistencias que afecten negativamente al resultado.

Las preguntas más comunes

Entre las preguntas más comunes están las relacionadas con el estado de salud: ¿cómo estás?, ¿qué síntomas tienes?, ¿qué tratamientos has seguido?, ¿qué evolución has tenido?, ¿qué medicación tomas actualmente?, ¿padeces alguna otra enfermedad? Estas cuestiones no buscan una respuesta médica técnica, sino comprobar si el paciente tiene conocimiento real de su situación y si describe su dolencia con coherencia y claridad.

También se hacen preguntas relacionadas con el puesto de trabajo y las funciones que desempeñaba antes de la baja. Por ejemplo: ¿qué tareas haces o hacías?, ¿te han adaptado el puesto?, ¿crees que podrías volver a tu trabajo?, ¿puedes cargar peso, permanecer de pie o agacharte? Estas preguntas tienen como objetivo cruzar la limitación funcional con la naturaleza del trabajo desempeñado. Por tanto, no hay una “respuesta correcta” más allá de la verdad y la lógica clínica.

Los consejos del experto

El abogado recomienda preparar bien la cita. Esto implica tener claro qué enfermedades se tienen diagnosticadas, cuáles son los síntomas habituales, qué medicación se toma y cómo ha sido la evolución médica. No se trata de memorizar un guion, solo responder con sinceridad, sin exagerar ni minimizar. Las respuestas demasiado vagas o los silencios injustificados pueden generar sospechas innecesarias. La honestidad es siempre la mejor estrategia, porque además, la documentación médica suele tener más peso que las declaraciones verbales.

Otro consejo importante tiene que ver con la imagen que se transmite. No se trata de ir mal vestido o fingir dolor de forma evidente, pero tampoco de presentarse con un aspecto excesivamente cuidado si eso contradice la dolencia alegada. “Ni parecer enfermo de más, ni de menos”, recomienda el abogado. Una imagen coherente con lo que se va a declarar puede ayudar a transmitir credibilidad. También conviene evitar respuestas largas, divagaciones o aportar información no solicitada. Responder solo a lo que se pregunta, con claridad y educación, es fundamental.