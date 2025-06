Te toca trabajar más: estos son los cambios en la edad de jubilación para 2026

A partir del 1 de enero de 2026, se aplicarán nuevos cambios en la edad de jubilación en España, siguiendo el calendario progresivo establecido por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que busca garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esta reforma, que culminará en 2027, aumenta gradualmente la edad ordinaria de jubilación y los requisitos de cotización necesarios para retirarse con el 100 % de la pensión. Uno de los principales cambios para el próximo año es que se eleva a 66 años y 10 meses la edad de jubilación para aquellas personas que no hayan cotizado el mínimo requerido de 38 años y tres meses. Este ajuste afectará especialmente a quienes solo hayan cotizado 15 años, el mínimo legal para acceder a una pensión contributiva.

La edad de jubilación

Actualmente, en 2025, pueden jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización. Para los demás, la edad se sitúa en 66 años y 8 meses. Sin embargo, en 2026, si no se alcanza ese umbral de cotización, la jubilación ordinaria se retrasará dos meses más. Así, aquellos que cuenten con menos de 38 años y tres meses cotizados solo podrán jubilarse a los 66 años y 10 meses. Por el contrario, quienes superen esa cifra aún podrán retirarse a los 65 años con la pensión íntegra.

No cometas estos errores: te puede salir más caro jubilarte, según un experto / Eva Abril

Solo 15 años de cotización

Para las personas con carreras laborales más cortas, como quienes hayan trabajado y cotizado únicamente 15 años, estos cambios implican importantes limitaciones. En 2026, no será posible optar por la jubilación anticipada si se tienen solo 15 años cotizados, ya que esta modalidad exige al menos 33 años para la jubilación anticipada involuntaria y 35 para la voluntaria. Además, con 15 años cotizados, se accede solo al 50 % de la base reguladora. Esta se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 25 años y dividiéndolas entre 350. En los años sin cotización, se aplican bases mínimas ficticias, lo que reduce significativamente la cuantía de la pensión.

Te toca trabajar más: estos son los cambios en la edad de jubilación para 2026 / José Luis Roca

Otro punto relevante es la necesidad de cumplir con la carencia específica para poder acceder a la pensión contributiva: al menos dos de los 15 años cotizados deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la jubilación. Si este requisito no se cumple, la persona no podrá acceder a una pensión contributiva y deberá recurrir a la pensión no contributiva, siempre que cumpla los requisitos de residencia y carencia de ingresos.

Pensión de jubilación

La pensión no contributiva de jubilación está pensada para personas que no han llegado a los 15 años de cotización y que se encuentran en una situación económica vulnerable. En este caso, la edad para acceder a esta pensión se mantiene en los 65 años, y se exige haber residido legalmente en España durante al menos diez años, dos de ellos de forma continuada e inmediatamente anteriores a la solicitud. También es necesario acreditar una falta de ingresos personales o familiares que impidan cubrir las necesidades básicas.

Aunque la edad ordinaria de jubilación sube en 2026, existe la posibilidad de demorar voluntariamente la jubilación, lo que puede ser una estrategia rentable para quienes estén en condiciones de seguir trabajando. Por cada año completo que se retrase la jubilación una vez alcanzada la edad legal, se puede obtener un incremento de hasta un 4 % adicional en la pensión. Esta opción resulta especialmente útil para quienes no alcanzan el 100 % de la base reguladora y desean mejorar su pensión futura.