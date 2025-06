Si tienes más de 55 años y una incapacidad permanente esto te interesa: pueden quitarte dinero de la pensión

Cumplir 55 años supone un punto de inflexión en la vida laboral. El cansancio acumulado tras décadas de trabajo, junto con problemas de salud o dificultades para mantenerse en un mercado laboral cada vez más exigente, lleva a muchos trabajadores a plantearse seriamente su futuro. La buena noticia es que el sistema de pensiones contempla opciones específicas para quienes se encuentran en esta situación, como la pensión por incapacidad permanente total cualificada, una ayuda clave que puede marcar la diferencia.

Este tipo de pensión está pensada para aquellas personas que, por enfermedad o accidente, no pueden continuar desempeñando su trabajo habitual. En su modalidad “cualificada”, dirigida a mayores de 55 años en situación de desempleo, se añade un complemento del 20 % sobre la base reguladora, lo que eleva la pensión al 75 %. Esto se hace en reconocimiento de las dificultades que supone encontrar empleo a partir de esa edad, sobre todo si se arrastra una condición médica incapacitante.

Sin embargo, es importante conocer los límites y condiciones de este complemento. La Seguridad Social ha dejado claro que el aumento del 20 % solo se mantiene mientras el beneficiario no trabaje. En el momento en que se reanude cualquier tipo de actividad laboral —aunque sea compatible con su incapacidad— la pensión se reduce automáticamente al 55 % de la base reguladora. Es obligatorio comunicar cualquier inicio de actividad al INSS, y no hacerlo puede acarrear sanciones o incluso la obligación de devolver las cantidades cobradas de más.

Edad ordinaria de jubilación

Por otro lado, cuando se alcanza la edad ordinaria de jubilación, la situación también cambia. La pensión de incapacidad permanente total cualificada deja de existir y se convierte automáticamente en pensión de jubilación, lo que implica la pérdida del complemento del 20 %. Aunque esta conversión se hace por defecto, existe una excepción: si resulta económicamente más favorable, el interesado puede renunciar a la jubilación y seguir cobrando la pensión de incapacidad permanente. Esta decisión debe solicitarse formalmente y será valorada por la Seguridad Social.

Muchas personas no saben que esta prestación no es un grado diferente, sino una mejora de la incapacidad permanente total. Esta se concede a trabajadores que no pueden seguir en su profesión habitual pero sí podrían desempeñar otro tipo de empleo. A partir de los 55 años, si no se trabaja, se considera que las opciones reales de encontrar un nuevo empleo son escasas. Por eso, el Estado ofrece este apoyo económico extra.