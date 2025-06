El error que te puede costar el despido aunque estés de baja médica

Un trabajador ha perdido su empleo y, además, no cobrará ni un euro de indemnización. ¿El motivo? No avisó a su empresa de que estaba de baja médica. Aunque a primera vista puede parecer injusto, la sentencia judicial que respalda esta decisión está más que argumentada. Y hay un detalle clave que lo explica todo.

Desde hace un par de años, ya no es responsabilidad del trabajador enviar el parte médico a la empresa. Lo hace directamente el médico de cabecera, a través de la Seguridad Social. Este cambio buscaba agilizar trámites, reducir errores y evitar al empleado tener que preocuparse de papeleos cuando lo que necesita es descanso. Hasta ahí, bien.

Pero una cosa es el trámite burocrático y otra muy distinta es avisar. Porque sí, aunque el sistema médico envíe el parte, pueden pasar dos o tres días hasta que la empresa lo recibe. Y durante ese tiempo, si no sabe nada de ti, no puede reorganizar turnos, cubrir tu puesto ni tomar decisiones.

No dijo nada. Y eso lo cambió todo

El trabajador despedido no avisó. Simplemente no se presentó. No contestó llamadas. No envió mensajes. Silencio absoluto. La empresa, que dependía de su presencia para tareas clave, quedó paralizada. No sabían si estaba enfermo, si había tenido un accidente o si, simplemente, había dejado de ir.

El tribunal lo dejó claro: no avisar de tu baja médica, aunque el parte llegue después, supone una falta grave si afecta al funcionamiento del equipo. En este caso, el despido se declaró procedente. Y sin derecho a compensación.

Un error más común de lo que parece

Muchos trabajadores creen que, al estar de baja, ya no tienen que hacer nada más. Pero eso solo es cierto en parte. La baja médica cubre tu ausencia de forma oficial, sí, pero la comunicación sigue siendo tu responsabilidad. Y no cuesta tanto.

Un WhatsApp rápido, un correo o una llamada breve bastan. No hace falta explicar toda tu historia clínica. Basta con decir: “Estoy enfermo, me han dado la baja. Os informo en cuanto tenga más detalles”. Así, además de cubrirte legalmente, mantienes una relación profesional con la empresa.

Las reglas han cambiado, pero el sentido común no

En un mundo cada vez más digitalizado, hay cosas que siguen siendo humanas. Avisar de que no vas a poder ir a trabajar no es un trámite: es una muestra básica de responsabilidad. Y también un gesto de respeto hacia los compañeros que, en tu ausencia, tendrán que sacar adelante el trabajo.

Este tipo de situaciones no suelen llegar a los titulares, pero cada vez son más frecuentes. Algunas se resuelven de forma amistosa. Otras, como esta, acaban en los tribunales.

📄 ¿Sabías que ya no tienes que entregar tú el parte de baja médica a la empresa? Desde hace dos años, lo envía directamente el médico a través de la Seguridad Social. 💡 Pero cuidado, eso no significa que no tengas que avisar. En este caso, un trabajador no avisó, no respondió… y la empresa no sabía si estaba enfermo, desaparecido o qué. 🚨 Aunque el parte lo gestione la Seguridad Social (y pueda tardar 2-3 días en llegar), tú sigues teniendo la obligación de avisar a la empresa desde el primer momento. 📲 Mándales un WhatsApp, un email… lo que sea. Pero avisa. ✅ Así evitas problemas y quedas bien.

Lo explicó recientemente un experto en derecho laboral en un vídeo que ha circulado por redes sociales, en concreto, en la cuenta @empleado_informado: "Una cosa es enviar el parte, y otra muy distinta, avisar". Si confundes ambos pasos, puedes acabar pagando un precio muy alto.

Un simple mensaje puede marcar la diferencia. No te compliques. Si estás enfermo, descansa. Pero no desaparezcas.