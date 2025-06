¿Te puede multar Hacienda por meter dinero en la cuenta de tu hijo? Esto es lo que dice un asesor fiscal

¿Puede multarte Hacienda por ingresar dinero en una cuenta compartida o por transferirlo a la cuenta de tu hijo? Esta es una duda cada vez más frecuente entre los ciudadanos, especialmente desde que los bancos pueden informar de todos los movimientos. El responsable del canal de TikTok "Tu Blog Fiscal", especializado en temas tributarios, ha respondido a esta inquietud y ha dejado claro que, aunque en teoría pueden sancionarte, en la práctica esto solo ocurre en casos concretos y con importes elevados.

El experto explica que, desde un punto de vista estrictamente legal, cualquier transferencia de dinero entre personas físicas puede considerarse una donación. Y, como tal, está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sí, incluso si le das dinero a tu hijo o a tu pareja para ayudarles con algo. Técnicamente es una donación, porque les estás dando algo sin pedir nada a cambio. Pero el experto se muestra tajante con esto: “Otra cosa es que Hacienda persiga estos movimientos… y normalmente no lo hace”.

Cantidades razonables

Pone como ejemplo una cuenta corriente compartida entre una pareja que vive de alquiler. Supongamos que uno de los dos ingresa más dinero que el otro, porque cobra más o simplemente porque puede. ¿Es eso una donación? En teoría sí, pero en la práctica no lo es. Hacienda no se mete en estos temas domésticos salvo que haya indicios de fraude o cantidades desproporcionadas. Lo mismo ocurre con los padres que le transfieren dinero a sus hijos para gastos del día a día o para ayudarles con la universidad. No pasa nada si son cantidades razonables.

Ahora bien, cuando se trata de cantidades elevadas, la cosa cambia. Si una madre ingresa, por ejemplo, 4.000 euros o más en la cuenta de su hijo, ya no se considera un regalo informal. En este caso, el experto recomienda declararlo correctamente mediante el modelo 651 del Impuesto sobre Donaciones. Esto se hace en la comunidad autónoma del donatario, y en muchos casos, sobre todo entre padres e hijos, existen bonificaciones o exenciones que hacen que no se pague nada… pero hay que declararlo.

Préstamo entre particulares

Otra opción es justificar ese movimiento como un préstamo entre particulares, que también está exento de tributar. Pero atención: incluso en ese caso hay que presentar el modelo 600 para notificarlo a Hacienda y formalizarlo adecuadamente. No hacerlo puede hacer que Hacienda considere que, en realidad, es una donación encubierta, y entonces sí podrías recibir una multa.

Otro punto que resalta este experto es que la normativa no ha cambiado: lo que sí ha cambiado es que ahora los bancos pueden informar a Hacienda de cualquier movimiento bancario sospechoso. Esto no significa que vayan a hacerlo con cada transferencia de 50 o 100 euros.