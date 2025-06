¿Qué hacer si tu empresa no te paga la nómina a tiempo? Así puedes reclamar

Cuando una empresa no paga el salario en la fecha estipulada, se vulnera uno de los derechos laborales más fundamentales: el derecho a recibir una retribución puntual por el trabajo realizado. Recientemente, el Tribunal Supremo ha vuelto a subrayar esta obligación con una sentencia que marca un antes y un después: obligó a una empresa a pagar un 10% extra a un grupo de médicos de Barcelona por abonar mal sus sueldos en vacaciones, sin incluir pluses ni guardias. Este fallo pone el foco en una cuestión que afecta a miles de trabajadores: ¿cómo reclamar tu nómina si no te la pagan a tiempo o completa?

El caso de los médicos

El caso del Tribunal Supremo implica a 33 facultativos a quienes no se les pagó correctamente el sueldo correspondiente a sus días de vacaciones, ya que la empresa omitió los pluses por guardias y trabajo en festivos. El Supremo determinó que, además de abonar lo que se les debía, la empresa debía pagar un 10% adicional por retraso en el abono, sumando así una indemnización cercana a los 90.000 euros. La clave de esta sentencia es que el interés por mora se aplica automáticamente, sin importar si la empresa alegaba complejidad legal o interpretaciones dudosas.

¿Qué dice la ley?

El artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores es muy claro: “el interés por mora en el pago del salario será del diez por ciento de lo adeudado”. Esto significa que si tu empresa no paga en fecha lo que te corresponde —ya sea salario base o complementos salariales como pluses, guardias, etc.—, puedes reclamar ese 10% de recargo por el retraso. La ley protege el derecho al salario como un pilar esencial del sustento del trabajador, y este recargo busca precisamente penalizar a las empresas que incumplen.

Cómo reclamar si no te pagan la nómina a tiempo / freepik.

¿Cómo reclamar el pago y el recargo del 10%?

Si tu empresa no te paga a tiempo, lo primero es reclamar de forma fehaciente: puedes enviar un burofax o un correo electrónico con acuse de recibo indicando la deuda y solicitando el pago inmediato. Si la empresa no responde o no soluciona el impago, el siguiente paso es presentar una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Si el conflicto no se resuelve en esta instancia, deberás acudir a la vía judicial, donde podrás solicitar no solo el salario impagado, sino también el 10% extra por interés de mora.

Aitana Solera

¿Qué cantidades están sujetas al interés por mora?

Es importante tener claro que este interés del 10% solo se aplica al salario. Es decir, no se puede reclamar sobre indemnizaciones por despido, dietas, o conceptos que no tengan naturaleza estrictamente salarial. Además, el interés se aplica sobre la cantidad concreta que no se ha pagado en fecha, y se computa desde el día siguiente al vencimiento del pago hasta la fecha de la sentencia que lo reconozca.