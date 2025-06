El Tribunal de la UE determina que los hombres pueden cobrar este complemento por maternidad

🚨 ¡Discriminación en las pensiones! ¿Sabías que durante años los hombres no podían acceder al complemento de maternidad en sus pensiones como sí lo hacían las mujeres? ⚖️ Este caso llegó a los tribunales, primero en España y luego en Europa, y ¿qué pasó? 👉 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho: esto no es justo ni igualitario. 🔍 Hasta hace poco, se exigían requisitos extra a los hombres que a las mujeres no. Eso ha cambiado. 💥 Ahora, los hombres: ✅ Tienen derecho al mismo complemento ✅ Pueden reclamar lo que se les negó ✅ Y además: ¡indemnización de 1.800 € para quienes reclamaron y fueron rechazados! 📌 Esto no va de quitar derechos, va de igualdad real. Porque la ley es para todos. 📲 ¿Quieres saber si puedes reclamar lo tuyo? Síguenos y entérate de tus derechos.