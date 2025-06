Cuidado con firmar la nómina si no has recibido el sueldo

Firmar una nómina parece un simple trámite en el trabajo. Pero lo que muchos empleados no saben es que firmar sin haber cobrado realmente puede convertirse en un obstáculo para reclamar después el sueldo. En algunos casos, los tribunales consideran esa firma como prueba suficiente de que el trabajador ha recibido el dinero. Por eso, es muy importante saber cuándo se puede firmar y cómo hacerlo si aún no te han pagado.

La firma de la nómina puede interpretarse como prueba de cobro

En muchas empresas, sobre todo en pequeñas compañías que todavía pagan en efectivo o no hacen transferencias automáticas, se entrega la nómina en papel y se pide que el trabajador la firme. El problema viene cuando ese documento firmado se presenta más adelante como prueba de que ya se pagó el salario, aunque en realidad el empleado no haya visto un euro.

Varios juzgados han tenido en cuenta la firma del trabajador como un indicio claro de que ha recibido el importe, lo que complica mucho las reclamaciones posteriores. Si el trabajador no puede probar que no cobró, la firma puede jugar en su contra.

Esto ocurre especialmente en empresas donde no queda constancia del pago mediante banco y todo se maneja en mano o con entregas poco formales. En esas situaciones, la firma se convierte en una herramienta que la empresa puede usar como defensa ante una reclamación.

¿Se puede firmar una nómina sin haber cobrado?

La respuesta es sí, pero con condiciones. Si la empresa te exige que firmes la nómina antes de cobrar, puedes hacerlo, pero dejando bien claro en el mismo documento que no has recibido el dinero.

¿Cómo se hace? Lo más recomendable es escribir a mano en la parte baja de la nómina una frase como: “pendiente de cobro” o “no percibida”. También puedes indicar la cantidad exacta que queda por pagar: “Faltan por abonar 250 €”.

Este detalle puede marcar una gran diferencia si en el futuro tienes que reclamar ese salario. Dejar constancia escrita rompe la idea de que la firma implica el pago completo.

Problemas frecuentes en los tribunales

No todos los juzgados valoran igual la firma de una nómina. En algunos casos, se han desestimado reclamaciones porque el trabajador había firmado sin indicar nada. En otros, las sentencias han dado la razón al empleado gracias a una nota escrita a mano donde decía que no había cobrado.

Por eso, cada vez más expertos recomiendan no firmar nunca una nómina si no has cobrado o si no puedes añadir una aclaración sobre el estado del pago.