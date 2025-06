Verano y autónomos: lo que deben hacer para evitar multas por el calor

Con la llegada del verano, las altas temperaturas no solo suponen un riesgo para la salud, sino también una posible fuente de sanciones para los autónomos con empleados. La Inspección de Trabajo ha iniciado una campaña activa para controlar que los negocios, incluidos los más pequeños, están adoptando las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores frente al calor extremo. Ya se han enviado miles de cartas informativas, advirtiendo de la obligación de cumplir con la normativa de prevención.

La base legal está en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, que obligan a cualquier empresa –incluidos los autónomos que tienen trabajadores a su cargo– a contar con un servicio de prevención ajeno y a realizar una evaluación de riesgos antes de comenzar la actividad. Esta evaluación debe actualizarse si se incorporan personas sensibles, como embarazadas o trabajadores con afecciones respiratorias, o si cambian las condiciones del entorno laboral.

Medidas frente al calor

La normativa se endureció en 2023 con la modificación del Real Decreto 486/1997, que en su Disposición Adicional Única regula la protección frente a condiciones climáticas extremas. En trabajos al aire libre, si la AEMET emite una alerta naranja o roja, el empleador está obligado a interrumpir o adaptar la jornada. Esto puede implicar cambiar los horarios de trabajo, aumentar las pausas o suspender temporalmente la actividad. Los sectores afectados son especialmente agricultura, construcción, logística y cualquier otro que no pueda detener su actividad por estar al aire libre.

Suben los termómetros: Aemet activa la alerta por calor en la provincia de Alicante / Eva Abril

También se aplican límites térmicos en interiores. El Anexo III del citado decreto exige que los trabajos sedentarios (como oficinas) se desarrollen entre 17 y 27 ºC, mientras que los ligeros (como camareros) deben mantenerse entre 14 y 25 ºC. Además, se regulan la humedad relativa (entre 30 % y 70 %) y la velocidad del aire. Si no se respetan estas condiciones, se considera que se está exponiendo al trabajador a un riesgo innecesario, lo que puede derivar en sanciones.

¿Qué hacer para evitar multas?

Las medidas preventivas obligatorias se dividen en técnicas y organizativas. Entre las técnicas están ofrecer zonas de sombra, agua potable, ropa adecuada y protección solar (que cuenta como equipo de protección individual o EPI). Las organizativas implican adaptar la jornada para evitar las horas más calurosas, establecer pausas frecuentes y formar a los trabajadores para que reconozcan los síntomas del golpe de calor. No se trata solo de buenas prácticas, sino de obligaciones legales.

Sanciones por incumplimiento

Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), no adoptar estas medidas puede derivar en multas graves, que oscilan entre 2.451 y 49.180 euros, y muy graves, desde 49.181 hasta 983.736 euros. Pero además, si un trabajador sufre un golpe de calor que derive en baja, incapacidad o fallecimiento, el accidente se considerará laboral y la empresa deberá asumir un recargo del 30 % al 50 % en las prestaciones de la Seguridad Social. Este recargo es personal, no lo cubre ningún seguro, y se aplica incluso si el autónomo tiene contratada una mutua.

Multas para los autónomos que no protejan a sus trabajadores del calor. / INFORMACIÓN

Quienes trabajen en sectores especialmente expuestos al sol, como la hostelería en terrazas, la mensajería, la construcción o la agricultura, deben extremar la precaución. La Inspección de Trabajo no solo se limita a informar, sino que realiza visitas y abre expedientes sancionadores si detecta incumplimientos. No contar con un protocolo activado durante una ola de calor, no facilitar agua o no adaptar los horarios puede derivar en consecuencias muy graves tanto para la salud de los trabajadores como para el bolsillo del autónomo.