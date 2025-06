Esto es lo que tienes que hacer si tu empresa no te paga la baja laboral

Estás de baja médica, necesitas descansar y recuperarte, pero te encuentras con la desagradable sorpresa de que tu empresa no te ha ingresado la prestación por incapacidad temporal (IT). Esta situación, más común de lo que parece, genera mucha angustia y dudas entre los trabajadores. Afortunadamente, el abogado laboralista responsable del blog Un Tío Legal explica de forma clara qué hacer en estos casos para no quedarte sin cobrar y proteger tus derechos.

Según explica el experto, pagar la baja es una obligación de la empresa, gracias al mecanismo conocido como pago delegado. Esto significa que aunque quien realmente abona la prestación por incapacidad temporal es la Seguridad Social o la mutua, en la práctica es la empresa quien te lo ingresa en la cuenta como si fuera tu salario, para luego recuperarlo. Por eso, si estás de baja y no te pagan, están incumpliendo con un deber básico como empleadores.

¿Qué hacer si no cobras tu baja?

En caso de que la empresa no te pague durante tu baja médica, el abogado recomienda una solución rápida y efectiva: solicita el pago directo a la mutua. Este procedimiento te permitirá recibir directamente el dinero de la baja sin pasar por la empresa.

Cómo solicitar el pago directo a la mutua

El proceso es más sencillo de lo que parece. Todas las mutuas tienen habilitada en su página web un formulario de solicitud de pago directo. Lo único que tienes que hacer es averiguar cuál es tu mutua, y esa información aparece normalmente en tu área personal del SEPE, donde puedes ver los detalles de tu contrato y a qué mutua está asociada tu empresa. Una vez identificada, entras en su página, descargas o rellenas el formulario, aportas los datos necesarios (como número de cuenta, informes médicos, etc.) y lo presentas online o presencialmente.

Estás de baja médica y no vas a la mutua: ¿te pueden dejar sin sueldo? / INFORMACIÓN

Solicitar el pago directo no solo es legal, sino que está totalmente respaldado por la normativa laboral y sanitaria. La mutua, al comprobar que tu baja está justificada y que la empresa no ha cumplido con el pago delegado, te ingresará directamente el dinero de la prestación. Así garantizas tus ingresos durante tu recuperación y evitas quedarte en una situación de vulnerabilidad económica.

Además, puedes denunciar a la empresa

Pero el proceso no acaba ahí. Como señala el experto, puedes presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Esta denuncia puede tener consecuencias para la empresa, especialmente si se demuestra que el impago ha sido intencionado.