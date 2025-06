Ojo con las herencias y los testamentos: los errores que pueden arruinarte

En España, el reparto de herenciaspuede convertirse en una auténtica pesadilla si no se toman las decisiones adecuadas a tiempo. Aunque muchas personas prefieren no pensar en ello, lo cierto es que evitar el tema o confiar en soluciones genéricas puede acabar generando conflictos familiares, largos procesos judiciales y un auténtico agujero económico. Iñaki Barredo, experto en finanzas y aspectos legales, advierte desde su canal de Instagram sobre los dos errores más comunes que pueden arruinarte… incluso después de muerto.

No hacer testamento: el error más grave

“No hacer testamento es el peor error que te puedes encontrar en una herencia”, asegura Barredo. ¿Por qué? Porque, si no lo haces, ya no decides tú qué pasa con tus bienes: lo hace la ley. Y no una ley moderna o adaptada a tus circunstancias familiares, sino una normativa del siglo XIX. Esta ley establece cómo debe repartirse una herencia entre los denominados “herederos forzosos” (normalmente hijos o cónyuge) y los “herederos legales”, sin tener en cuenta tus deseos personales, afectos reales o conflictos familiares existentes.

Los errores en las herencias que pueden arruinarte. / EP

El testamento genérico

Hacer un testamento es esencial, pero también lo es hacerlo bien. Según Barredo, el segundo error más común es redactar un testamento genérico, sin detallar. Esto ocurre cuando simplemente se reparte “a partes iguales” entre hijos o familiares sin dejar instrucciones claras. En estos casos, todos los herederos deben ponerse de acuerdo para acudir juntos a la notaría. Pero si alguno no quiere o hay desacuerdo, la única salida es ir a juicio. Y aquí es donde empieza la pesadilla: juicios lentos, costosos y emocionalmente desgastantes, que pueden durar entre 3 y 5 años.

Herencias bloqueadas durante años

Las herencias mal planificadas o mal redactadas terminan en muchas ocasiones bloqueadas. Los bienes no se pueden vender, alquilar ni disfrutar. El dinero queda congelado en cuentas bancarias, las propiedades se deterioran con el tiempo y las deudas del fallecido pueden seguir acumulándose. Esta situación genera frustración y enfrentamientos familiares que podrían evitarse con una correcta planificación testamentaria.

Los herederos forzosos y sus derechos

En el sistema legal español, los herederos forzosos tienen derecho a recibir al menos dos tercios de la herencia. Esto significa que aunque el testador quiera dejar todo a una sola persona, como una pareja o un hijo en concreto, no puede hacerlo libremente sin respetar estas proporciones. Muchos desconocen estas limitaciones y redactan testamentos que luego son impugnados en tribunales por otros herederos, provocando retrasos y gastos adicionales.

El coste emocional y económico de un juicio

Llevar una herencia mal resuelta a juicio no solo es caro —por los honorarios de abogados, procuradores, tasas y tiempo invertido— sino también devastador a nivel familiar. Hermanos que dejan de hablarse, relaciones que se rompen para siempre y patrimonios que se diluyen entre procesos judiciales. Todo por no haber dedicado una hora a planificar con claridad lo que ocurrirá con los bienes tras el fallecimiento.

Hablar de la muerte o de lo que pasará con nuestro patrimonio no es agradable, pero evitarlo puede salir muy caro. No se trata de tener mucho o poco dinero, sino de proteger a tus seres queridos y evitarles un futuro de disputas. Una hora de reflexión y un testamento bien redactado pueden ser la diferencia entre una transición ordenada o un infierno legal. Como dice Iñaki Barredo: “El testamento es tu última decisión… y debería ser la más clara”.