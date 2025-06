Cinco consejos para evitar que te engañen en el trabajo

¿Quién no recuerda aquella canción en la que Kaa, la serpiente de 'El libro de la selva', entona un "confía en mí"? Es muy probable que, en muchas ocasiones, te hayas topado con personas del perfil de Kaa y, quizá, algunas en el entorno laboral. Lo importante, en caso de que esto último ocurra, es tener en cuenta una serie de factores básicos para que las situaciones injustas con jefes, superiores o compañeros no se te vayan de las manos y acabes recibiendo zancadillas con final amargo.

Los siguientes cinco consejos pueden marcar la diferencia entre lo que sería un problema evitable y situaciones injustas que pueden hacerte perder derechos.

1. Las palabras se las lleva el viento

Si hay problemas, nada que no esté por escrito te servirá. Uno de los errores más comunes es confiar únicamente en lo que un superior te dije de palabra: Reuniones improvisadas, acuerdos informales o promesas de palabra no tendrán ningún tipo de validez si mañana las cosas se tuercen. Exige, ante cualquier tipo de acuerdo, un correo, mensaje formal, o documento firmado. Recuerda: siempre debes poder demostrar lo que se haya hablado y no hay mejor forma que plasmándolo por escrito.

2. Entiende tu nómina: puede haber detalles que te estén perjudicando

Debes entender tu nómina y, si no, buscar a alguien que te la explique. Es esencial saber distinguir cómo se distribuye tu nómina, ya sea para controlar tus tributaciones o para saber si realmente te están pagando de acuerdo a tu categoría: horas extras no reflejadas, categoría profesional mal asignada, complementos inexistentes... entiende, pregunta y exige que cada detalle esté reflejado en tu nómina y, si no ocurre, acude a un sindicato o experto laboralista.

3. No regales tu tiempo: ni hoy, ni nunca

"Eres un magnífico profesional", te dicen ante tu esfuerzo y compromiso con la empresa; pero ahí queda todo. Echas horas ya sea en el lugar de trabajo o teletrabajando y después no se ven reflejadas ni en la nómina como horas extras ni en días de descanso. Esto, a largo plazo, puede generar una situación de "burnout laboral" que acabará por convertir un trabajo que te gusta (o incluso te apasiona) en un verdadero suplicio. ¿Cómo evitarlo? Deja claro desde el primer día que tu tiempo es valioso y exige que sea recompensado ya sea a través de libranzas u económicamente. Y recuerda que el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extras son voluntarias: es decir, no te pueden echar legalmente por negarte a hacerlas.

4. Las vacaciones y las horas extra no se imponen: se pactan

Hay empresas que aún creen que pueden decirte un viernes que el lunes empiezas tus vacaciones: lo creen o lo quieren hacer creer a sus empleados, pero no es legal. Las vacaciones deben fijarse de mutuo acuerdo, respetando tus derechos. Si tú no puedes decidir cuándo te vas, tampoco pueden decidirlo por ti sin hablarlo contigo. Además, tengas el tipo de contrato que tengas, te corresponden 30 días naturales de vacaciones al año. Ni uno menos.

5. Nunca "tienes que firmar..."; puedes no firmar o hacerlo "no conforme"

"Es solo un trámite" o "tienes que firmar esto" dicho en tono de urgencia suelen ser trucos de manipulación que pueden usar para hacerte firmar cosas que no entiendes bien o ni siquiera te da tiempo a leer. No caigas nunca: tienes derecho a no firmar y hacerlo solo cuando hayas leído, entendido y aclarado cada punto del documento que te piden, y, también, puedes optar por firmar escribiendo "no conforme" y llevar el documento a un sindicato o experto laboralista. La cuestión básica es que no te pueden obligar a firmar nada en ningún caso y no te dejes manipular: si tienen prisa, que se esperen. Las consecuencias de firmar algo que no entiendes o no te ha dado tiempo a leer pueden hacerte perder derechos si firmas a su propia renuncia.

Estos consejos y algunos más se resumen en el vídeo compartido por "Un tío legal", experto laboralista, en su cuenta de Instagram. En ella, aborda diversas problemáticas que pueden afectar en algún momento de la vida laboral a los trabajadores.