Un experto en el sector inmobiliario alerta de tres errores que no hay que hacer al vender un piso

La compra y venta de pisos en España se ha vuelto cada vez más complicada debido a los elevados precios del mercado inmobiliario. Por este motivo, Sergio Gutiérrez, experto en el sector inmobiliario, ha alertado sobre tres errores que no hay que hacer al vender un piso.

El asesor empieza el vídeo diciendo que hay que "evitar estos tres errores a toda costa para que no te reclamen miles de euros al vender un piso". Asimismo, reconoce que el último consejo "no lo conoce nadie".

Gutiérrez comenta que el primero es que "no estás vendiendo un piso, lo que vendes es un piso y una participación en la comunidad", a lo que señala que es esencial "revisar bien si hay deudas pendientes, inspección técnica desfavorable o actividades molestas".

Por ello, asegura que hay que atarlo contractualmente "para que luego no te reclame". El segundo error que no se puede hacer y muchas personas no lo tienen en cuenta es que "no tienes ni idea de lo que vas a sacar a tu piso".

El experto añade que "no es lo que te paguen, es lo que te quede después de impuestos".

El consejo que da en TikTok es que "antes de hacer nada, infórmate bien de los impuestos que tendrás que pagar y así te los puedes ahorrar", debido a que considera que "muchas veces el ahorro es importante".

"El tercero no lo hace nadie y es importantísimo", manifiesta. El asesor inmobiliario aconseja que hay que revisar si legalmente puedes vender: "Tú no sabes la de veces que me he encontrado con herencias sin registrar, usufructos sin resolver, indivisos que no se conocían, hipotecas anteriores que aún están inscritas e incluso embargos que se pagaron hace años...".

A consecuencia de todo lo explicado, el asesor no tiene dudas de lo que él haría: "Te vas al registro de la propiedad a que te den una nota simple y lo revisas".