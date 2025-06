Este es el error que cometes antes de los 40 y que no te deja ahorrar: así puedes solucionarlo

Ahorrar dinero puede parecer una misión imposible cuando los ingresos son limitados, los gastos fijos no dejan de crecer y los precios suben sin parar. Sin embargo, más allá de los factores externos, hay un error financiero común que muchas personas cometen antes de cumplir los 40 años y que les impide construir una base económica sólida para el futuro. Lo ha explicado la experta en finanzas Natalia de Santiagoen el pódcast Tenía la duda, conducido por Judith Tiral.

Según la experta, ese error es no comenzar a ahorrar para la jubilación desde los 20 o 30 años. A menudo, se priorizan gastos inmediatos o metas más cercanas, como cambiar de coche, viajar o independizarse, y se deja de lado el futuro lejano. Pero esta falta de previsión tiene consecuencias directas en la libertad financiera que se puede alcanzar con el tiempo. “Suena gris, pero si lo ves como invertir en tu libertad financiera, cambia por completo”, sostiene de Santiago.

Invertir desde ya

Lo importante no es tener grandes cantidades de dinero, sino empezar cuanto antes. Como explica Natalia, con solo 50 euros al mes y aprovechando el interés compuesto, los ahorros no crecen de forma lineal, sino exponencial. Es decir, el dinero comienza a generar más dinero con el paso del tiempo. “Es como una bola de nieve que, cuanto más tiempo rueda, más crece”, afirma. Este principio es clave para quienes tienen ingresos ajustados, ya que lo que no se tiene en cantidad se puede compensar con tiempo.

Cómo ahorrar antes de los 40 años. / Shutterstock

La experta recomienda contar primero con un colchón de seguridad equivalente a tres meses de ingresos netos, una cantidad que varía según cada caso. Este fondo sirve para cubrir imprevistos sin endeudarse. Una vez logrado, el siguiente paso es invertir a largo plazo, incluso con cantidades pequeñas, para superar el impacto de la inflación.

El ahorro que no crece

Uno de los errores más comunes entre los jóvenes es dejar su dinero “guardado” en una hucha o en una cuenta de ahorro sin rentabilidad. Pero eso, lejos de ser una solución, puede resultar contraproducente. “El enemigo de los ahorros a largo plazo es la inflación”, alerta Natalia de Santiago. Cada año, el valor del dinero se reduce, lo que significa que 1.000 euros hoy no tendrán el mismo poder adquisitivo mañana.

Según datos compartidos por la experta, entre 2004 y 2024, la inflación acumulada fue del 55 %. Es decir, quien ahorró 1.000 euros hace 20 años, hoy solo tiene un valor real equivalente a 500 euros. Por eso, dejar el dinero parado es perder poder adquisitivo, mientras que invertir, aunque con cierto riesgo, permite proteger y aumentar los ahorros.

Fondos de inversión

Una de las herramientas más recomendables para quienes empiezan a invertir son los fondos de inversión, que permiten diversificar riesgos sin necesidad de grandes conocimientos financieros. Natalia reconoce que muchas personas sufren “parálisis por análisis”, es decir, se bloquean al ver tantas opciones disponibles y terminan no haciendo nada.

Sin embargo, hoy en día hay fondos que aceptan aportaciones desde solo 50 euros al mes, lo que los hace accesibles para la mayoría. Y aunque algunos productos requieren una inversión mínima de 1.000 o 3.000 euros, lo fundamental es empezar poco a poco, con constancia y visión a largo plazo.

Eva Abril

Jóvenes con sueldos bajos y sin independencia económica

El contexto actual no ayuda. En España, los precios de la vivienda han subido un 44 % en los últimos 10 años, mientras que los salarios apenas han crecido un 20 %. Como resultado, solo el 15 % de los jóvenes entre 16 y 29 años consigue independizarse. La inestabilidad laboral, los sueldos bajos y la carestía de la vida hacen que muchos no puedan ahorrar ni pensar en el futuro.

Aun así, Natalia de Santiago insiste en que es posible. Pequeños pasos como eliminar gastos innecesarios, revisar las suscripciones activas o automatizar el ahorro pueden marcar la diferencia. La clave está en crear un hábito, incluso con cantidades pequeñas, e incorporar progresivamente la inversión en la rutina financiera.