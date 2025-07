¿Puede un trabajador forzar su despido y cobrar desempleo?

¿Puede un trabajador forzar a la empresa a despedirle con paro? El abogado laboralista @empleado_informado comenta en su TikTok que hasta ahora la práctica habitual entre los trabajadores ha sido la de dejar de acudir a su puesto, para así evitar dimitir directamente y poder percibir desempleo. Esto se debe a que todo despido, sea procedente o improcedente, implica un derecho a la prestación. No es el caso con las dimisiones. Ahora bien, el creador de contenido afirma que cada vez hay más sentencias que consideran ausentarse del puesto de trabajo injustificadamente como una baja voluntaria, "aunque no comunicado por escrito y de forma oficial".

Sin embargo, el verdadero problema reside en que todo despido conlleve una prestación por desempleo, según @empleado_informado. Justifica su postura comparando dos situaciones hipotéticas: una donde un trabajador no desempeña sus funciones, incordia y sólo busca el despido, y otra donde un trabajador abandona su puesto voluntariamente debido al acoso en el entorno laboral. El primero tendría derecho a cobrar el paro, mientras que el segundo, no.

Reformar la ley laboral

"La ley en España, y en este caso esta ley, está muy mal hecha", afirma el abogado laboralista. Para él, un trabajador que no cumple con sus tareas intencionadamente no debería recibir prestación por desempleo, o que esta fuese limitada. Asimismo, afirma que "sería sensato revisar la ley en determinados casos" para que el trabajador que se va por causas ajenas a su voluntad sí tuviese derecho al paro. No es la primera vez que el creador de contenido critica la ley laboral española, aboga por una reforma y señala que el sistema actual da pie a injusticias.