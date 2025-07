Natalia de Santiago, experta en finanzas: "Todos piensan que para ahorrar hay que empezar a cortar por el ocio y no es así"

Ahorrar no es solo una cuestión de voluntad, también es una estrategia. Así lo explica Natalia de Santiago, experta en finanzas personales en una charla con Judith Tiral para el pódcast Tenía la duda donde ha abordado con claridad cómo controlar los gastos diarios sin caer en la trampa de recortar lo que nos aporta bienestar, como el ocio, y ha puesto el foco en una categoría mucho más relevante: los gastos fijos que no aportan valor.

Cortar por el ocio no es la solución

Uno de los grandes errores al hablar de ahorro, según De Santiago, es pensar que debemos empezar por eliminar cafés, cenas con amigos o pequeñas escapadas. “Todo el mundo piensa que hay que empezar a cortar por el ocio, por lo bueno y por los gastos pequeños que te hacen feliz y no es así”, asegura. La experta desmiente esta lógica tradicional y compara este enfoque con una dieta mal planteada: “No se trata de dejar el chocolate, sino de revisar primero tu estructura de gastos”.

Para ella, el primer paso debe ser analizar a fondo todos los pagos fijos que asumimos cada mes. Desde comisiones bancarias abusivas hasta suscripciones innecesarias o duplicadas, estos son los verdaderos responsables de la rigidez de nuestro presupuesto. "Ahorrarte cinco euros todos los meses es mucho dinero al final de una vida", añade. Se trata, por tanto, de identificar esos gastos que se repiten sin aportarnos nada y empezar a actuar desde ahí.

Los gastos fijos, el verdadero problema

De Santiago insiste en que muchos de nuestros problemas financieros se agravan cuando los gastos fijos están descontrolados. Hipotecas demasiado elevadas, seguros redundantes o servicios que ya no utilizamos siguen restando dinero mes tras mes sin que seamos conscientes. “Mañana te vienen mal dadas y no vas al cine, pero si te vienen mal dadas y tienes una hipoteca grande o 28 contratos de no sé qué, los gastos fijos te aprietan mucho”, subraya.

Natalia de Santiago explica cómo ahorrar sin recortar en ocio. / Shutterstock

El ahorro inteligente, según la experta, consiste en crear un estilo de vida sostenible, no restrictivo. Es decir, uno en el que los compromisos financieros mensuales no nos asfixien. Esta filosofía ayuda no solo a gestionar mejor los imprevistos, sino también a mantener la estabilidad económica a largo plazo. De hecho, De Santiago afirma que “controlar los gastos fijos es montar un estilo de vida que te vas a llevar hasta la jubilación”.

Los ‘gastos hormiga’

En cuanto a los conocidos como gastos hormiga, esos pequeños caprichos diarios como cafés, snacks o taxis, Natalia reconoce que aunque pueden parecer insignificantes, suman con el tiempo. Sin embargo, advierte que el problema no está tanto en su existencia como en su descontrol. “No hay que obsesionarse con cortarlos de golpe, sino entenderlos dentro de un presupuesto general que funcione”, explica.

Lo importante no es eliminar todo lo que nos hace felices en el día a día, sino aprender a priorizar. Si disfrutar de un café fuera de casa es un pequeño placer diario que valoras, quizás sea mejor prescindir de otros gastos que no te aportan lo mismo. El objetivo no es vivir con lo mínimo, sino vivir con lo que realmente importa.

El momento adecuado para ahorrar

Una de las recomendaciones más valiosas de Natalia de Santiago es ahorrar al principio del mes. Es decir, en cuanto cobremos el salario, destinar una parte concreta al ahorro antes de gastar el resto. “Es como dejar el deporte para el final del día, cuando ya estás cansado. No lo harás”, ejemplifica. Ahorrar lo que “sobre” al final del mes suele ser una fórmula ineficaz, porque en la mayoría de los casos, simplemente no sobra.

Esta técnica, conocida como pay yourself first (págate a ti primero), es utilizada por muchos expertos en finanzas para garantizar un ahorro constante. Al convertirlo en un hábito mensual automático, nos aseguramos de que nuestras metas a medio y largo plazo no se queden en buenas intenciones.