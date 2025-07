Tu jefe no tiene la razón en todo: estos son los casos en los que debes decir no

En el mundo laboral, muchas veces los empleados se ven presionados a aceptar condiciones que no son legales o que, al menos, no están suficientemente fundamentadas. Nos han enseñado a seguir órdenes y a ser “buenos empleados”, pero la verdad es que decir que NO a ciertas situaciones no solo es un derecho, sino una obligación para proteger tu bienestar. El experto en derecho laboral Juanma Lorente asegura que, en muchos casos, los trabajadores no conocen sus derechos o temen represalias por negarse a ciertas demandas, pero la ley está de su lado. A continuación, te explicamos tres situaciones comunes donde puedes legalmente plantar cara.

Las horas extra no son obligatorias

Uno de los mitos más frecuentes en las empresas es que las horas extra son una obligación, algo que, según el abogado laboralista Juanma Lorente, no es cierto. Si tu jornada laboral está claramente definida en tu contrato o convenio colectivo, no estás obligado a quedarte más allá de ese tiempo salvo que haya un acuerdo previo. Además, si te ves en la necesidad de hacer horas extra, estas deben ser compensadas económicamente o con tiempo de descanso.

Tu jefe no tiene la razón en todo: ¡conoce cuándo debes decir no! / AGENCIAS

El trabajo en festivos no es obligatorio por defecto

Otro tema común es el trabajo durante los días festivos. Muchas empresas, con la excusa de que es necesario, exigen que los empleados trabajen en días festivos sin contemplar lo que dice la ley. Como apunta Lorente, el trabajo en festivos no es obligatorio si no está expresamente recogido en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo. Y en caso de que decidas hacerlo, la ley establece que debes recibir una compensación adicional, ya sea en forma de salario doble o, en su defecto, descanso compensatorio.

Uso de maquinaria peligrosa sin formación: un NO rotundo

Existen ciertos trabajos que requieren el uso de maquinaria peligrosa, productos químicos o actividades con un alto nivel de riesgo. En estos casos, si no has recibido la formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, la empresa no puede obligarte a realizar estas tareas. Lorente recalca que es responsabilidad del empleador garantizar que sus trabajadores cuenten con la formación necesaria y los equipos de protección correspondientes para realizar cualquier tarea que implique riesgo.

Una de las grandes preocupaciones de los trabajadores al negarse a cumplir con demandas que consideran injustas es el miedo a ser tildados de insubordinados. Sin embargo, Juanma Lorente explica que el concepto de insubordinación no se aplica cuando estás protegiendo tu salud, tus derechos o tu tiempo. Decir “NO” no significa faltar al respeto o actuar en contra de la empresa; significa defender tus derechos. No estás desobedeciendo, estás cumpliendo con la ley, y en ningún momento la normativa laboral obliga a los empleados a poner en riesgo su bienestar físico o psicológico.