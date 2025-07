¿Qué puedo hacer si me piden el DNI para escanearlo? Puede ser ilegal

Empiezan las vacaciones y los 'check in' están a la orden del día. Por ello, tienes que tener en cuenta diferentes situaciones que se te pueden venir encima. Un ejemplo es la solicitud de tus datos personales para entrar a tu hotel, apartamento o piso turístico reservado previamente.

Me han pedido el DNI para hacer el check in, ¿qué hago?

La criminóloga especializada en ciberseguridad y divulgadora digital María Peradorha compartido una advertencia sobre una práctica habitual en hoteles y alojamientos turísticos: el escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI). En un vídeo que ha circulado ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok, Perador denuncia que, durante una reciente estancia por motivos laborales, un hotel escaneó su DNI sin su consentimiento informado, algo que —según explica— es completamente ilegal.

“Hace dos semanas en un hotel en el que me alojé por trabajo me escanearon el DNI y esto es ilegal”, señala. Apoyándose en la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la experta asegura que los hoteles, pisos turísticos y demás alojamientos no están autorizados a escanear ni fotocopiar documentos de identidad de los huéspedes.

Además de informar sobre la ilegalidad de esta práctica, María ofrece consejos para que los viajeros puedan proteger sus datos personales sin generar conflictos. Entre ellos, destaca la importancia de no perder de vista el documento cuando se entrega en recepción y proponer como alternativa el rellenar los datos manualmente en un formulario, como contempla la ley.

“Si te dicen que lo van a escanear, hazles saber que esto es ilegal y que estarás encantado de rellenar tus datos”, afirma Perador. También alerta sobre los riesgos que implica esta práctica en caso de hackeo o filtración de datos, ya que la información contenida en el DNI podría ser utilizada para fraudes o suplantación de identidad.