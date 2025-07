¿Se pueden tener otros ingresos cuando se cobra la pensión por jubilación? Un experto lo aclara

Una de las dudas más comunes entre quienes han accedido a la pensión de jubilación en España es si pueden seguir generando ingresos sin perder sus derechos adquiridos. Según el abogado laboralista del canal de YouTube Laboroteca, la respuesta es sí, pero con condiciones muy claras y restricciones que no conviene ignorar.

La norma general establece que la pensión de jubilación contributiva es incompatible con el trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia. Sin embargo, el artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social introduce una excepción fundamental: se pueden realizar trabajos por cuenta propia siempre que los ingresos anuales no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que la actividad no sea habitual. Esto abre la puerta a que muchos pensionistas puedan realizar actividades económicas esporádicas sin poner en riesgo su pensión ni tener que cotizar.

Habitualidad

El concepto de “habitualidad” es clave en esta cuestión. Uno de los mayores problemas es la inseguridad jurídica que genera este término, ya que no está claramente definido. Para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), si una actividad se realiza con cierta continuidad, aunque los ingresos estén por debajo del SMI, podría considerarse habitual, obligando al pensionista a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y, por tanto, perder la compatibilidad con la pensión.

Varios jubilados juegan a la petanca en la playa de Levante de Benidorm. / David Revenga

Un ejemplo práctico que expone el abogado es el de una persona jubilada que, de manera puntual, da unas charlas como historiador y cobra por ello. Si se trata de una actividad ocasional y la retribución no supera el SMI, no habría problema en compatibilizarla con la pensión. Pero si estas conferencias se repiten mes a mes, el INSS podría considerarlas una actividad habitual, con las consecuencias que ello implica: sanciones, devolución de lo cobrado indebidamente o incluso la suspensión temporal de la pensión.

Diferencias entre ingresos

Es importante diferenciar entre ingresos procedentes del trabajo y otros ingresos patrimoniales. Mientras que los ingresos por trabajo están sujetos a estrictas limitaciones, otros rendimientos como alquileres, dividendos, intereses bancarios, inversiones en bolsa o criptomonedas son plenamente compatibles con la pensión contributiva. Aquí no hay límite: un jubilado puede tener varios pisos alquilados o invertir en fondos sin afectar su pensión, siempre que se trate de la contributiva y no de una pensión no contributiva, ya que esta última sí tiene límites de ingresos.

Jubilación activa

También existe la modalidad de jubilación activa, que permite trabajar y cobrar un porcentaje de la pensión al mismo tiempo, aunque esta opción solo está disponible en ciertas condiciones y no es aplicable a todos los jubilados. Este régimen tiene su propia normativa y es completamente diferente al caso de las actividades esporádicas cubiertas por el artículo 213.4.