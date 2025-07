Los 3 derechos más desconocidos por los trabajadores (y que pueden mejorar mucho tu vida laboral)

Muchos trabajadores en España desconocen que tienen derechos laborales importantes que podrían facilitarles el día a día en su empleo. El abogado laboralista Juanma Lorente, a través de su canal de TikTok, explicado cómo hay tres derechos clave que casi nadie conoce, pero que están perfectamente recogidos en la legislación laboral española, concretamente en el Estatuto de los Trabajadores.

Adelanto de nómina

Uno de los derechos más ignorados por los empleados es el derecho a cobrar parte del salario antes del final del mes. Esto se conoce como adelanto de nómina, y está recogido en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores. Cualquier trabajador puede solicitar un adelanto proporcional al tiempo trabajado hasta el momento de la solicitud. Por ejemplo, si el día 15 del mes ya has trabajado la mitad del mes, puedes pedir que se te abone ese 50% de tu sueldo.

Aitana Solera

Eso sí, no se puede solicitar más de lo que corresponde proporcionalmente al trabajo realizado hasta ese momento. Es decir, si haces la solicitud el día 20, solo puedes pedir el salario generado hasta esa fecha. Este adelanto no supone un pago adicional, sino un anticipo que luego será descontado de tu nómina habitual.

Permiso retribuido por fuerza mayor familiar

Otro derecho sorprendentemente desconocido es el permiso de fuerza mayor, una medida que permite ausentarse del trabajo en caso de urgencias familiares sin perder el salario correspondiente. Según explica Lorente, si tu hijo se pone enfermo repentinamente, tu pareja sufre un accidente o un familiar necesita atención urgente, puedes salir del trabajo de inmediato sin que la empresa pueda penalizarte por ello.

Permiso por fuerza mayor: cuándo puedes dejar el trabajo sin perder salario / INFORMACIÓN

La normativa reconoce hasta 4 días al año para este tipo de permisos, que pueden disfrutarse por horas o jornadas completas. Eso sí, solo pueden utilizarse en casos de urgencias médicas o accidentes imprevistos y no se requiere autorización previa, ya que es un derecho que entra en vigor automáticamente en caso de necesidad urgente.

Tus vacaciones deben empezar en día hábil

El tercer derecho que destaca el letrado tiene que ver con el inicio de las vacaciones. Muchos trabajadores desconocen que las vacaciones no pueden comenzar en un día no laborable. Por ejemplo, si empiezas tus vacaciones un lunes, la empresa no puede descontarte días desde el sábado anterior. Esto está establecido para evitar que los empleados pierdan días de descanso real por iniciar sus vacaciones en fin de semana o festivo.

El Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han dejado claro que las vacaciones deben comenzar en un día laborable. Cualquier práctica empresarial que descuente días festivos o fines de semana al inicio del periodo vacacional puede ser denunciada ante la Inspección de Trabajo. Juanma recalca que este es un derecho muy poco respetado, pero que tiene plena validez legal y debe exigirse si la empresa intenta lo contrario.