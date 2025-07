Si te despiden de tu trabajo, esto es lo que debes saber según este abogado

Ante un despido, cada decisión cuenta y un simple error puede salir muy caro. En este contexto laboral cada vez más incierto y con despidos que, en muchos casos, rozan la ilegalidad, conocer tus derechos como trabajador es fundamental.

En redes sociales circulan consejos que recuerdan qué hacer —y qué no hacer— si la empresa decide prescindir de ti. No pedir la carta de despido, firmar siempre como "no conforme" y grabar posibles situaciones discriminatorias son tres medidas que pueden ser decisivas en un juicio laboral. Todo ello lo recomienda @juanmalorentelaborista, un abogado que difunde contenido y asesora a los usuarios en diferentes situaciones.

Tres consejos que debes tener en cuenta según un abogado

“El momento del despido es crítico y hay que estar bien asesorado para no cometer errores”, advierte el experto que resume en tres sus consejos para que el empleado tenga el máximo beneficio posible.

Primer consejo: si la empresa te despide y no te entrega una carta de despido, no la pidas. Según explica, uno de los requisitos para que el despido tenga validez legal es precisamente la existencia de esa carta. En caso de que no se proporcione, el despido podría ser considerado improcedente, lo que abriría la puerta a una indemnización de hasta 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

Segundo consejo: nunca firmes como conforme, y menos aún sin leer lo que te están presentando. “Me ha pasado que en algunos casos ponen por medio una baja voluntaria, y si la firmas sin darte cuenta, estás fastidiado”, alerta. La recomendación es clara: firma siempre como “no conforme” para preservar tu derecho a impugnar cualquier irregularidad.

Tercer consejo: si hay indicios de que el despido podría ser discriminatorio o ilegal (por ejemplo, por estar de baja médica, haber comunicado un embarazo o una futura paternidad), graba la conversación. Una grabación en la que se reconozca el motivo real puede ser clave en un juicio.