5 obligaciones que todo trabajador debe cumplir (y lo que puede pasar si no lo hace)

Cumplir con nuestras obligaciones laborales es fundamental para proteger nuestro empleo. Sin embargo, muchos trabajadores cometen errores frecuentes que, según el abogado laboralista del canal de Instagram Un Tío Legal, pueden acabar costándoles una sanción o incluso el despido disciplinario. A continuación, repasamos cinco obligaciones clave que todo trabajador debe conocer y respetar si no quiere meterse en problemas.

La puntualidad no es solo “llegar a tiempo”

Uno de los errores más comunes entre los empleados es pensar que fichar a la hora exacta es suficiente. Como explica el abogado, si tu jornada empieza a las 8:00, a esa hora ya debes estar en tu puesto de trabajo, no entrando por la puerta o quitándote el abrigo. Esto implica llegar con antelación para cambiarse, prepararse o desplazarse dentro del centro de trabajo.

Los retrasos repetidos, incluso de pocos minutos, pueden acumularse y ser considerados faltas de puntualidad. Si esta conducta se repite de forma constante, puede dar lugar a sanciones e incluso al despido disciplinario.

No uses recursos de la empresa para fines personales

Otro punto crítico es el uso indebido de los recursos de la empresa, como teléfonos móviles, ordenadores, vehículos o tarjetas de combustible. Utilizar el ordenador del trabajo para fines personales, como revisar redes sociales o hacer compras, puede ser motivo de sanción, especialmente si se hace de forma continuada durante la jornada laboral.

Obedecer primero, reclamar después

En el ámbito laboral, existe un principio jurídico claro: “cumple y luego reclama”. Esto significa que, si tu empresa te da una orden o te asigna una tarea que no te parece adecuada o no está recogida expresamente en tu contrato, estás obligado a cumplirla, salvo que ponga en riesgo tu salud o vulnere tus derechos fundamentales.

La desobediencia puede ser sancionada, incluso si el trabajador considera que tiene razón. Lo correcto es cumplir con la orden y después reclamar a través de los cauces legales, como una denuncia ante la Inspección de Trabajo o una demanda judicial. No cumplir con órdenes empresariales sin justificación es una causa reconocida de despido.

Las vacaciones deben pedirse con antelación (y por escrito)

Uno de los errores más comunes que ve el abogado en su consulta es el de los trabajadores que piden las vacaciones con poca antelación, o incluso cuando ya tienen los vuelos reservados. Según el Estatuto de los Trabajadores, las vacaciones deben solicitarse con al menos dos meses de antelación y siempre por escrito.

Las vacaciones deben pedirse con antelación y por escrito. / INFORMACIÓN

Si no haces esto, la empresa puede negarte las vacaciones sin estar incumpliendo la ley, y podrías perder el dinero invertido en el viaje. Además, si tienes una confirmación por escrito y la empresa te cancela las vacaciones sin causa justificada, sí podrías reclamar los gastos. No hacerlo con previsión puede generarte conflictos innecesarios y pérdidas económicas.

Los partes de reposo no justifican ausencias

Cuando un trabajador se encuentra mal pero no tiene una baja médica oficial, muchos optan por pedir un informe médico recomendando reposo. Sin embargo, estos documentos no justifican legalmente una ausencia al trabajo, ya que no son partes de baja ni tienen validez jurídica suficiente.

El único justificante válido para ausentarse del trabajo por motivos de salud es el parte de baja médica emitido por el sistema público de salud. Incluso los partes de urgencias solo justifican el tiempo que se ha estado en el centro médico, pero no el resto del día. Faltar al trabajo sin baja puede derivar en descuento de salario o sanciones disciplinarias.