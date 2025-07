Esto es lo que debes saber antes de comprar una casa okupada: te evitará muchos disgustos

Comprar una vivienda okupada puede parecer una ganga. Los descuentos, que suelen oscilar entre el 30% y el 50% por debajo del valor de mercado, son sin duda atractivos. Sin embargo, este tipo de operaciones esconde una trampa que muchos compradores ignoran: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) puede aplicarse sobre un valor superior al que realmente has pagado, lo que puede traducirse en un coste inesperado y elevado.

El problema surge porque en las viviendas okupadas no existe una relación legal entre el propietario y los ocupantes, como un contrato de alquiler o cesión. Esta ausencia impide a la Dirección General del Catastro establecer un "valor de referencia", que normalmente se utiliza para calcular el ITP. En su lugar, la Agencia Tributaria aplica la regla de la base imponible más alta entre tres cifras: el valor declarado por el comprador, el precio de compraventa y el valor de mercado del inmueble.

El valor de mercado

Cuando el Catastro no puede fijar un valor de referencia, el comprador se expone a tributar por el valor de mercado, que suele ser muy superior al precio pactado en la compraventa. Y esto se aplica aunque el inmueble esté okupado, lo cual reduce su precio de venta real. Así lo señala la Dirección General de Tributos (DGT), que ha advertido en resoluciones recientes que la falta de disponibilidad del inmueble no justifica pagar menos impuestos, ya que la ley obliga a tributar según el valor real del bien, no por lo que se haya pagado.

Un piso tapiado para evitar okupas / Áxel Álvarez

¿Qué opciones tiene el comprador?

Frente a esta situación, existen dos vías para impugnar la valoración que hace Hacienda del inmueble. La primera consiste en presentar alegaciones cuando se recibe la liquidación del ITP. Para ello, es imprescindible contar con pruebas sólidas que justifiquen que el valor real del inmueble es menor al estimado por la administración. Estas pruebas pueden incluir informes periciales independientes, valoraciones técnicas, testigos del estado del inmueble o incluso costes asociados al desalojo.

La segunda opción es más preventiva. Cada año, antes del 30 de octubre, la Dirección General del Catastro publica un borrador de valores de referencia para los inmuebles. Durante un plazo de 10 días, cualquier ciudadano puede presentar alegaciones para evitar que el valor asignado sea superior al real. En diciembre se publica la resolución definitiva, que puede ser recurrida ante los tribunales económico-administrativos si el comprador considera que el valor sigue siendo excesivo.