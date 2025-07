Mª Cristina Clemente Buendía, notaria: "Hacienda no te multa por compartir una cuenta con tu hijo"

¿Has pensado en compartir una cuenta bancaria con tu hijo para facilitar gestiones familiares o por si algún día necesitas que él pueda actuar en tu nombre? Pues atención, porque aunque Hacienda no te multará solo por compartir una cuenta, como aclara la notaria Mª Cristina Clemente Buendíaen su canal de TikTok, hay una línea muy fina entre lo legal y lo sancionable. Y sí, esa línea tiene mucho que ver con las donaciones encubiertas.

¿Qué dice Hacienda sobre las cuentas compartidas?

Primero, dejemos algo claro: Hacienda no multa automáticamente por compartir una cuenta corriente con un hijo. Esa es una creencia muy extendida pero errónea. Según explica la notaria Buendía, lo que puede generar problemas fiscales no es el hecho de incluir a un hijo en la cuenta bancaria, sino cómo se utiliza ese dinero y quién lo aporta.

Si la cuenta está a nombre de padre e hijo, pero el dinero proviene solo del padre y ese dinero se usa exclusivamente para cubrir gastos del hijo, ahí es donde Hacienda puede ver una donación encubierta. Y las donaciones, aunque sean dentro de la familia, están sujetas al impuesto de donaciones y deben declararse.

¿Qué es una donación encubierta y por qué la persigue Hacienda?

Una donación encubierta es cuando se transfiere dinero o bienes sin declarar esa operación como una donación oficial ante la Agencia Tributaria. Es decir, cuando en apariencia no hay una donación formal, pero en la práctica una persona enriquece a otra sin contraprestación.

Hacienda controla las donaciones de padres a hijos. / EDUARDO PARRA

En el caso de una cuenta compartida, si el hijo accede a esos fondos y los usa para necesidades personales (matrícula universitaria, coche, alquiler...), Hacienda puede considerar que ese dinero fue una donación del padre al hijo, y si no se ha declarado ni pagado el correspondiente impuesto, puede sancionar.

La titularidad no implica propiedad

La notaria Buendía recuerda que el Tribunal Supremo ha sentenciado que ser cotitular de una cuenta no convierte automáticamente a esa persona en propietaria del dinero. Esto es crucial. El hecho de que un hijo aparezca como cotitular no le da derechos sobre los fondos, si no ha aportado dinero él mismo o si no hay pruebas de que se haya creado una verdadera comunidad de bienes.

Esto significa que compartir la cuenta por motivos prácticos (como facilitar trámites bancarios o disponer del dinero en caso de emergencia) no es ilegal, siempre que no haya un traspaso de fondos encubierto.

Así es como Hacienda revienta una donación encubierta sin tú saberlo. . No. Hacienda no te multa por compartir una cuenta con tu hijo. Solo te multa si hay donación encubierta. . Si lo que pretendes abriendo una cuenta a tu nombre y al de tu hijo es crear un depósito 💰 solo con dinero aportado por ti para después tú a tu hijo destinarlo a satisfacer necesidades exclusivas de ese hijo. . Eso es una donación encubierta⚠️ Eso es lo que persigue esa acción. Hacienda. No hay nada nuevo bajo el sol☀️ Siempre ha sido así. . Otra cosa es que ahora hayan aumentado los controles para su detección🔍 Porque tal y como te comentaba en mi rinde 3 de junio, el Tribunal Supremo entiende que la mera titularidad de una cuenta no supone por sí sola la creación de una comunidad de bienes. Es decir, por aparecer el nombre de tu hijo en la cuenta no se convierte en dueño de ese dinero depositado, pero tampoco supone una donación tácita. . Por eso Hacienda no te puede multar, salvo que efectivamente destines ese dinero a cubrir gastos y necesidades que sean exclusivas de tu hijo💸

¿Cómo evitar problemas con Hacienda?

Si quieres evitar que Hacienda considere que has hecho una donación encubierta, lo recomendable es:

No usar la cuenta compartida para pagar gastos que sean exclusivos de tu hijo , salvo que lo declares como donación.

, salvo que lo declares como donación. Asegurarte de que las aportaciones de dinero a esa cuenta estén justificadas (por ejemplo, pensión de alimentos, manutención, etc.).

(por ejemplo, pensión de alimentos, manutención, etc.). Consultar con un notario o asesor fiscal si tienes dudas sobre la mejor forma de ayudar económicamente a un hijo sin complicaciones legales.

¿Y si el hijo no usa el dinero?

Otro punto importante es que la intención también cuenta. Si tu hijo figura como cotitular pero nunca ha utilizado el dinero ni se ha beneficiado de él, y todo está documentado, entonces no hay donación ni sanción posible.

No se trata de asustarse, sino de actuar con previsión y asesoramiento. Si tienes una cuenta conjunta con tu hijo, es perfectamente legal, siempre que su uso esté bien justificado.