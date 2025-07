Pau Antó, inversor inmobiliario, sobre las ocupaciones en verano: “Si tu cerradura tiene más de 10 años..."

Las ansiadas vacaciones de verano empiezan con la maleta hecha y el corazón en un puño. Porque, mientras tú te relajas bajo el sol, hay quienes interpretan ese silencio como una invitación. Pau Antó, experto en inversiones inmobiliarias, lanza un aviso claro: “Una casa vacía es una tentación y cada verano las ocupaciones se disparan, porque el delincuente ya sabe cuándo no estás y si tú no has tomado medidas mínimas, estás en riesgo.”

Imagina disfrutar de una caña en la terraza o de un baño en la piscina y recibir esa llamada inesperada: “Hola, ¿eres el propietario del piso de la calle X? Hay alguien dentro y no sabemos qué hacer”. Ese momento de pánico en plenas vacaciones es el peor souvenir que te puedes traer. Por eso, Pau Antó propone convertir tu vivienda en una fortaleza veraniega contra los okupas con acciones sencillas que no disparan tu presupuesto.

Antes de cerrar la puerta, dedica cinco minutos a preparar tu hogar para el verano. No se trata de obsesionarse, sino de anticiparse. Aquí van ocho medidas que funcionan de verdad y que cualquier propietario puede aplicar en un fin de semana, un pequeño esfuerzo que te permitirá disfrutar de vacaciones sin sobresaltos.

Pon una cerradura antibumping

Nada de cerraduras de hace una década. El bumping es la técnica favorita de los intrusos, que abren tu puerta en segundos sin dejar rastro. “Si tu cerradura tiene más de 10 años es muy probable que esté obsoleta. Cambiarla es barato, rápido y sobre todo te da tranquilidad.” Por menos de 100 €, tu llave será un reto para cualquiera.

Instala una alarma conectada al móvil

Las alarmas tradicionales eran un grito al viento. Ahora puedes tener notificaciones instantáneas en tu smartphone, ver vídeo en directo e incluso activar la policía desde una central receptora. “Es una inversión que cuando la necesitas, no tiene precio.”

Activa la patrulla vecinal

Un vecino pendiente es tu mejor centinela. Habla con ellos antes de irte y pídeles que estén atentos: luces extrañas, actividades inusuales o cualquier ruido fuera de hora. Esa red de confianza es la primera línea de defensa: "Una buena relación con quien vive al lado es una de las mejores alarmas que puedes tener.”

Pon rejas con estilo

Si tu piso está en planta baja o con ventanas accesibles, unas rejas bien diseñadas pueden ser tus grandes aliadas. “Hoy en día hay rejas elegantes que se integran bien en la fachada y se abren desde dentro en caso de emergencia.” Protección sin renunciar al diseño.

Guarda tus vacaciones para la vuelta

Esa story en el aeropuerto o el vídeo de tus pies en la arena son tentaciones para los ocupas. “No publiques en redes sociales que te vas de vacaciones… historias en tiempo real son información muy valiosa para quien busca pisos vacíos.” Espera a volver para presumir.

Simula vida en el piso

Luces encendidas, persianas subidas, correo recogido… Pide a un amigo o familiar que haga una “visita sorpresa” de vez en cuando y actúe como un "inquilino fantasma" durante tu ausencia: “Una casa que tiene movimiento es una casa menos vulnerable.”

Seguridad compartida en tu comunidad

Un conserje, rondas periódicas o patrullas nocturnas pueden salir baratas si lo repartís entre todos los vecinos. Refuerza la seguridad y la convivencia: disuasión en grupo a coste asequible. “Contratar seguridad privada no solo disuade a posibles ocupas, sino que aumenta la sensación de seguridad para todos.”, explica el inversor.

Únete a grupos vecinales y usa Alert Cops

Las redes colaborativas de vecinos están creciendo en muchas ciudades. Compartir información en tiempo real y contar con Alert Cops, la app oficial del Ministerio del Interior, puede marcar la diferencia: “Permite enviar alertas directamente a la policía con fotos, vídeos y geolocalización.” La tecnología al servicio de tu tranquilidad.

Con estas ocho medidas, tu vivienda pasará de blanco fácil a fortaleza veraniega. Y lo mejor: no necesitas un gran presupuesto ni un manual de experto. Solo un poco de previsión y ganas de disfrutar de tus vacaciones sin preocupaciones. ¡Ponlas en práctica y olvídate de los sustos!