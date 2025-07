Ojo si estás de baja: la Seguridad Social puede darte el alta automáticamente si haces esto

Estar de baja médica es un derecho cuando existe una incapacidad real para trabajar, ya sea por una enfermedad o accidente. Sin embargo, no basta con tener un parte médico para mantener la baja indefinidamente. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede darte el alta de forma automática si detecta que no estás cumpliendo ciertas obligaciones legales. Así lo recoge el artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social, y es importante conocerlo para no llevarte sorpresas desagradables.

La Seguridad Social te puede dar el alta aunque no estés recuperado

Muchas personas creen que solo un médico puede poner fin a su baja laboral. Sin embargo, esto no es del todo cierto. El INSS tiene potestad para revisar los partes de baja y dar el alta médica de forma forzosa, incluso si el trabajador no se ha reincorporado voluntariamente. Esto puede ocurrir si no se cumplen cuatro requisitos clave, que, según la normativa vigente, son indicios de que el trabajador no tiene una incapacidad real o no está colaborando en su recuperación.

Rechazar o interrumpir el tratamiento

El primer motivo por el que la Seguridad Social puede intervenir es rechazar o interrumpir el tratamiento prescrito sin una causa médica justificada. Esto incluye no tomar la medicación recetada, no acudir a sesiones de fisioterapia o rehabilitación, o suspender terapias médicas sin el visto bueno del profesional sanitario. Si el paciente abandona el tratamiento por voluntad propia, se entiende que no está interesado en recuperarse, lo que da al INSS el argumento legal para dar el alta.

Estás de baja médica y no vas a la mutua: ¿te pueden dejar sin sueldo? / INFORMACIÓN

Cometer fraude

El segundo supuesto es claro: fingir una enfermedad o exagerar los síntomas con el objetivo de obtener una baja médica. Presentar documentación falsa, ocultar información relevante o manipular informes médicos son prácticas consideradas como fraude, y están severamente castigadas. Si el INSS descubre que no existe realmente una dolencia que justifique la incapacidad, procederá a suspender la baja y la prestación económica, además de posibles sanciones.

Trabajar durante la baja

Uno de los errores más comunes durante una baja médica es realizar actividades laborales, aunque sea sin cobrar. Muchas personas piensan que si no están cobrando, no hay problema. Pero la ley es muy clara: durante la baja no puedes realizar ninguna actividad profesional, ya que eso indica que estás en condiciones de trabajar. Esta infracción incluye desde trabajar en negro hasta colaborar en un negocio familiar o incluso realizar tareas puntuales.

No ir a las revisiones médicas

Por último, el no presentarse a las revisiones médicas programadas puede interpretarse como una falta de colaboración con el proceso de curación. Cada cita con el médico evaluador es fundamental para determinar si se debe prorrogar la baja o no. Si el trabajador no acude a las consultas o lo hace fuera de plazo sin justificación, el INSS puede considerar que no hay seguimiento médico válido y, por tanto, suspender la incapacidad temporal.

Si el INSS considera que estás incumpliendo alguno de estos requisitos, puede darte el alta médica de manera unilateral, lo que supone perder la prestación económica por incapacidad temporal. Además, tendrás que reincorporarte inmediatamente a tu puesto de trabajo, salvo que presentes una reclamación médica y consigas que se revise el alta. Esta revisión no siempre es sencilla y puede requerir tiempo y pruebas adicionales, por lo que conviene evitar cualquier incumplimiento desde el principio.