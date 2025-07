Qué hacer y qué no hacer si te despiden según la experta Camino Rodríguez

Miedo, incertidumbre, enojo y tristeza son sentimientos que suelen acompañar a una notificación de despido. Este hecho es determinante en la vida de cualquier trabajador y tiene un impacto emocional elevado, al afectar la autoestima y generar inseguridad y fracaso. Aunque también puede revertirse y pasar a ser un "catalizador para una nueva y mejor etapa en nuestra vida profesional", asegura Camino Rodríguez, experta en Reorientación de Carreras Profesionales.

Qué no hacer ante un despido

Ante un despido asumimos reacciones que de manera natural y sin darnos cuenta pueden tener repercusiones a futuro o no beneficiarnos. En su libro El arte de reorientar una carrera con propósito, Rodríguez ofrece estas seis recomendaciones sobre lo que no debes hacer cuando te notifican un despido:

Evita la confrontación. Abstente de iniciar una discusión sobre tu desempeño y tus contribuciones a la empresa. Este no es el momento para defender ni justificar tu historial y además es muy probable que no tenga relación directa con tu salida. No trates de negociar alternativas. Ahora no es el momento para proponer otros roles o traslados: la decisión ya está tomada. Mantén la calma. No entres en pánico ni te dejes llevar por tus emociones; mantener una postura defensiva o agresiva no te beneficiará y puede dañar gravemente tu imagen. Deja el pasado atrás. No traigas a colación agravios o problemas pasados; no están relacionados con la situación actual ni aportan nada constructivo. Evita las críticas despechadas. No hagas comentarios de los que puedas arrepentirte después sobre la empresa, tu jefe o cualquier colaborador. Buscar culpables no cambiará la situación y te dejará en un mal lugar. Mantén una relación profesional y distante. No intentes manipular la situación utilizando la confianza o la capacidad de influencia que puedas tener con la persona de RR.HH. que te comunica el despido. En la mayoría de los casos no está involucrada en la decisión ni tiene poder para cambiar las cosas. Lo único que conseguirás es generar una situación incómoda y comprometida.

La frustración e incomodidad que representa la notificación del despido hace que en muchos casos reacciones como no debes, porque "es lo primero que se te pasa por la cabeza". "No te culpes por eso, no nos han enseñado cómo gestionar una situación así con las emociones a flor de piel", señala Rodríguez.

Qué sí hacer el día del despido para hacer más eficiente tu recolocación

La experta indica que a pesar de las circunstancias, el objetivo es que el proceso se desarrolle de la manera más positiva posible para ambas partes, pero sobre todo para ti y brinda los siguientes consejos:

Escucha con atención. Tomar notas te ayudará a concentrarte y al mismo tiempo te permitirá controlar tus emociones. Muestra serenidad y respeto. Aunque sientas que la situación es injusta, mantén la calma y la cortesía, recordando que las referencias futuras pueden provenir de tu actual empresa. Pon atención a los detalles. Revisa con detenimiento los documentos que te presenten y que la carta de despido detalla las causas y la fecha de efecto. Firma con prudencia. En este día solo necesitas firmar la carta de comunicación del despido. Si necesitas más tiempo para evaluar, puedes firmar como “recibido, no conforme”. Cuando te den el finiquito y los términos del despido, puedes consultar con un experto, si lo ves oportuno, para verificar que todo está correcto y evaluar si hay algún aspecto que te interesa negociar. Facilita una salida amigable. Siempre que sea posible, puedes ofrecerte para hacer una buena transición. Es mejor salir con elegancia y colaborar hasta que se produzca el reemplazo. Solicita soporte en la búsqueda de empleo. Sobre todo, en el caso de los directivos senior, plantea si la empresa puede asistirte contratando un programa de outplacement que te facilite el aprendizaje para hacer más eficiente el proceso de recolocación en el mercado laboral. Pide referencias. No olvides solicitar testimonios y cartas de recomendación de compañeros y jefes en el momento oportuno.

"Es fundamental mantener la calma y el respeto hacia todos en la empresa. Tu comportamiento en estos últimos momentos puede tener un efecto duradero en tu reputación profesional", precisa Rodríguez.

Otras de las sugerencias de la experta en Reorientación de Carreras Profesionales es "quedarse con lo positivo" y agradecer a las experiencias compartidas y los aprendizajes, asimismo puntualiza que "esa situación bien gestionada, puede llegar a ser una verdadera oportunidad profesional".