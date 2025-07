Este es el mayor error que se comete cuando se solicitan vacaciones: evítalo así

Las vacaciones de verano ya están aquí. Después del largo año de trabajo, llega el momento de disfrutar de semanas de disfrute. Sin embargo, no siempre es así. En ocasiones, por distintos motivos, tu periodo vacacional se ve alterado debido a distintos motivos. El usuario @un_tio_legal_, con cerca de 750.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram, ha recopilado una serie de errores que se suelen cometer a la hora de solicitar tus días de descanso.

Según detalla este especialista en derecho laboral, una de las equivocaciones más comunes es asumir que la empresa va a conceder las vacaciones tal y como las has solicitado, sin contar con una confirmación oficial. “Luego no te quejes de que no te las aprueban o que te las han quitado de hoy para mañana”, insiste.

Las vacaciones son un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, tanto si se trabaja a jornada completa como a tiempo parcial. Sin embargo, como recalca @un_tio_legal_, es fundamental conocer no solo ese derecho, sino también los procedimientos y plazos para ejercerlo correctamente. “Las vacaciones las tienes que saber con dos meses de antelación a la fecha en que las vayas a disfrutar”, señala. Por eso, recomienda presentar una solicitud por escrito y exigir una respuesta también por escrito por parte de la empresa.

Esto es especialmente importante si surgen imprevistos por parte del empleador, como un intento de cambio de fechas en el último momento. “Igual que tienes que conocerlas con dos meses de antelación, no te las pueden cambiar de hoy para mañana ni con menos de ese plazo. O al menos por regla general”, explica. Tener una confirmación por escrito te protege ante cualquier intento de modificación unilateral. “Si las tienes escritas, podrías negarte porque tienes escritas esas fechas. E irte sin ningún tipo de miedo a que te puedan sancionar o despedir”, añade.

El caso que plantea en su vídeo es claro: si ya tienes vuelos comprados, hoteles reservados y la empresa pretende echarse atrás, la única forma de defender tu derecho es contar con una prueba documental. “Recuerda que las palabras se las lleva el viento y debes tenerlas en escrito”, subraya.

Además, alerta sobre una práctica habitual en algunas compañías: pedirte que cambies tus vacaciones una vez autorizadas. “Ostras Nacho, que si puedes cambiar las fechas, que si no me van bien...”, ironiza, refiriéndose a esas situaciones en las que el trabajador ya lo tiene todo organizado y sufre presiones para modificarlo.

En definitiva, la recomendación principal es prevenir. “Haz una solicitud por escrito y exige que te las den autorizadas también por escrito”, concluye. Solo así podrás garantizar que tus días de descanso no se vean alterados de forma injusta. Un consejo legal, sencillo y efectivo, que puede evitarte muchos quebraderos de cabeza en pleno verano.