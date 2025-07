¿Qué pasa si estás de vacaciones y te pones enfermo? Esto dice el Estatuto de los Trabajadores

Planificar y disfrutar de las vacaciones es uno de los momentos más esperados del año para cualquier trabajador. Sin embargo, ¿qué sucede si caes enfermo durante este periodo? La incertidumbre sobre si pierdes esos días o si puedes recuperarlos es una preocupación común. Afortunadamente, el Estatuto de los Trabajadores en España aborda esta situación y ofrece claridad sobre los derechos de los empleados.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 38, regula el derecho a las vacaciones anuales retribuidas, que no son sustituibles por compensación económica. Este derecho asegura que todos los trabajadores disfruten de un periodo de descanso, desconexión y recuperación. No obstante, el Estatuto también prevé situaciones excepcionales, como la enfermedad durante las vacaciones.

Según el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada de contingencias distintas a las señaladas en el artículo 45.1.c (maternidad, paternidad, adopción, etc.), el trabajador tiene derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. Esto significa que, si te pones enfermo durante tus vacaciones, no pierdes esos días.

En concreto, el Estatuto indica que “Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan”.

Y añade: “En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado”.

En el Tiktok del abogado laboralista Juanma Lorente nos explica que si te encuentras indispuesto durante tus vacaciones puedes coger una baja médica con motivo de tu enfermedad. “Durante el tiempo que estés de baja médica no estarás gastando vacaciones y cuando te recuperes y el médico te dé el alta puedes reanudar tus vacaciones y de esta manera no las pierdes. Es totalmente legal y no hay ningún tipo de problema”, explica.

Cómo recuperar los días perdidos de vacaciones

Para poder recuperar los días de vacaciones perdidos por enfermedad, es necesario seguir ciertos pasos y cumplir con algunos requisitos. Primero, es fundamental que informes a tu empresa lo antes posible sobre tu situación. Debes comunicarte con tu empresa y proporcionar la documentación médica necesaria que acredite tu incapacidad temporal.

El informe médico debe especificar claramente el periodo de incapacidad. Esta documentación es crucial para que la empresa pueda gestionar correctamente la interrupción de tus vacaciones y la posterior reprogramación de las mismas.

Una vez finalizado el periodo de incapacidad temporal, el trabajador podrá acordar con la empresa las nuevas fechas para disfrutar de los días de vacaciones que no pudo gozar. Es importante tener en cuenta que estas nuevas fechas deben ser consensuadas y acordadas entre ambas partes, y que, en algunos casos, puede ser necesario reprogramar las vacaciones para un año siguiente si no es posible disfrutarlas dentro del mismo año natural.

Consejos para comunicar tu baja durante las vacaciones

Si te sientes mal durante tus vacaciones, informa a tu empresa de inmediato. Si lo haces de forma rápida puede facilitar la gestión del proceso.

Además, asegúrate de obtener y guardar toda la documentación médica que acredite tu incapacidad temporal. Esta documentación será necesaria para justificar la interrupción de tus vacaciones.

También es importante mantener una comunicación abierta con tu empresa para acordar las nuevas fechas de tus vacaciones. El objetivo es encontrar un momento que sea conveniente tanto para ti como para la empresa.

Por último, familiarízate con lo que establece el Estatuto de los Trabajadores sobre las vacaciones y la incapacidad temporal. Esto te permitirá saber exactamente qué esperar y cómo actuar en caso de enfermedad durante tus vacaciones.