Alerta a la población del Gobierno por subidas en el precio de la luz: anima a denunciar cualquier incremento por el 'apagón'

Entender una factura de la luz sigue siendo, para la mayoría de los ciudadanos, poco menos que un rompecabezas. Pese a que los continuos vaivenes en el mercado eléctrico de los últimos años han obligado a muchos a familiarizarse más con conceptos como el precio del kilovatio hora o el mercado regulado, lo cierto es que la mayoría de la población sigue sin comprender del todo cómo se estructura el coste de la energía que consume.

Esta misma complejidad también se traslada a lo que ocurrió el pasado 28 de abril: cuando un apagón de grandes dimensiones puso patas arriba el sistema eléctrico español. A día de hoy, aún cuesta seguir el hilo de las causas técnicas y las responsabilidades, pero lo que sí está claro es que los efectos se están dejando notar en el bolsillo de las comercializadoras y, según las autoridades, algunas podrían intentar trasladar esos sobrecostes a los consumidores.

Por eso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado un aviso muy claro: las compañías eléctricas no pueden subir las tarifas a los clientes con contratos a precio fijo como consecuencia del apagón. El organismo, que preside Cani Fernández, advierte de que modificar las condiciones de esos contratos sería ilegal si no existe una cláusula específica que lo permita, algo que en la mayoría de los casos no sucede.

El apagón, que se originó en la megaplanta solar Núñez de Balboa de Iberdrola, obligó a Red Eléctrica a operar en lo que se denomina "modo reforzado". Esto significa que desde entonces se mantienen activas más centrales convencionales (como nucleares o de carbón) para asegurar el suministro y evitar nuevos incidentes. Aunque esta medida ha incrementado los costes de los servicios de ajuste del sistema, la CNMC insiste en que esos costes no se pueden considerar como un componente regulado, por lo que no pueden justificarse subidas en las facturas de los clientes con contratos cerrados a precio fijo.

Sin embargo en el mercado libre, donde se concentran casi 22 millones de usuarios, la mayoría tiene contratos a precio fijo, y ahí es donde la CNMC pone el foco. Las comercializadoras alegan que no pudieron prever este escenario cuando cerraron los precios con sus clientes, pero según el regulador, eso no les da derecho a modificar los contratos unilateralmente.

Desde Competencia animan abiertamente a los consumidores que detecten subidas injustificadas en su factura a que recurran a los tribunales. También recuerdan que las eléctricas deben ofrecer sistemas de resolución alternativa de conflictos y que todas las facturas deben incluir un código QR para acceder al comparador de ofertas de la CNMC, donde los ciudadanos pueden comprobar si les compensa cambiar de comercializadora.

Las principales asociaciones del sector, incluidas ACE, ACIE, AEGE y aeléc, que agrupa a gigantes como Endesa e Iberdrola, han exigido a Red Eléctrica que publique de inmediato el sobrecoste detallado que está generando esta situación y cuánto tiempo se mantendrá el.