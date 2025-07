Tarifa plana de 50 euros: cómo funciona la novedad del Imserso 2025-2026

Se ha abierto oficialmente el periodo para la presentación de nuevas solicitudes de participación en la próxima temporada del programa de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), correspondiente a 2025/2026. Este programa social, fundamental para el envejecimiento activo y el ocio de las personas mayores en España, pondrá a disposición de los beneficiarios un total de 879.213 plazas, con el inicio de los viajes previsto para el mes de octubre. La gestión de estas nuevas solicitudes se ha establecido exclusivamente por vía telemática, a través de la sede electrónica del Imserso, facilitando así el proceso a los interesados que se incorporan por primera vez al programa o desean actualizar su información.

Para aquellos que ya fueron acreditados en temporadas anteriores, el procedimiento se simplifica considerablemente. No necesitan cumplimentar una solicitud desde cero; en su lugar, recibirán un documento pre-llenado con sus datos personales y las preferencias de destino que manifestaron previamente. Solo en caso de que deseen modificar alguno de estos datos o preferencias, deberán reenviar este documento al Imserso. El plazo límite tanto para la presentación de nuevas solicitudes como para la modificación de datos por parte de los usuarios ya acreditados finaliza el 23 de julio, una fecha clave que los interesados deben tener presente para no perder la oportunidad de participar.

Turistas del Imserso llegando a Orpesa, en una imagen de la pasada temporada. / Eva Bellido

Como es tradicional, el programa del Imserso ofrece un paquete de servicios completo diseñado para garantizar el bienestar y disfrute de los viajeros. Estos servicios incluyen el alojamiento en régimen de pensión completa en habitaciones dobles compartidas dentro de hoteles previamente seleccionados por el Instituto, los cuales, además, deben contar con zonas comunes accesibles para asegurar la comodidad de todos los usuarios. Se proporciona también el transporte de ida y vuelta en el medio de transporte que se programe para cada viaje, una póliza de seguros colectiva que cubre eventualidades, un servicio de medicina general complementario al sistema de la Seguridad Social disponible en el propio establecimiento hotelero, y un variado programa de animación social y cultural destinado a fomentar la interacción y el entretenimiento.

El programa de viajes se estructura, como es habitual, en torno a tres grandes lotes que definen el tipo de estancia y destino. El primer lote abarca la costa peninsular, con opciones de estancias de diez y ocho días en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. El segundo lote se centra en la costa insular, ofreciendo estancias de la misma duración (diez y ocho días) en los archipiélagos de Canarias y las Illes Baleares. Finalmente, el tercer lote, dedicado al turismo de interior, propone estancias más cortas de cuatro, cinco y seis días, diversificando la oferta con circuitos culturales, experiencias de turismo de naturaleza, visitas a capitales de provincia y viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La gran novedad: tarifa plana de 50 euros

La temporada 2025/2026 del Imserso introduce dos importantes novedades, pero sin duda la más destacada por su impacto social es la implementación de una tarifa plana de 50 euros para un grupo específico de beneficiarios. Esta medida innovadora está dirigida explícitamente a las personas con las pensiones más bajas. El funcionamiento es sencillo y directo: el usuario que cumpla los requisitos únicamente abonará 50 euros por su viaje, independientemente del destino que elija, mientras que el coste restante del paquete turístico será asumido directamente por el Imserso.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha manifestado que el principal objetivo detrás de esta iniciativa es expandir de manera efectiva el derecho a un envejecimiento activo, garantizando que la participación en estos viajes no se vea limitada por la capacidad económica de las personas. Buscan activamente que aquellos con menores ingresos no se sientan excluidos de una oportunidad que contribuye significativamente a su bienestar físico y emocional. Para materializar este propósito, el Imserso ha decidido reservar un número considerable de plazas, concretamente 7.447, destinadas específicamente a personas cuyas prestaciones sean iguales o inferiores al importe establecido para las pensiones no contributivas, tanto de invalidez como de jubilación, dentro del sistema de la Seguridad Social. Esta reserva asegura que un número significativo de personas en situación económica más vulnerable pueda acceder a estos viajes en condiciones muy ventajosas.

Viajar con mascotas y otros precios del programa

Además de la tarifa plana de 50 euros, la temporada 2025/2026 del Imserso presenta otra novedad relevante y muy demandada por una parte de los usuarios: la posibilidad de viajar acompañados por sus animales de compañía. Por primera vez, se permitirá a los beneficiarios de este concurso llevar consigo a sus mascotas en los viajes correspondientes a los lotes de costa peninsular y costa insular. Esta inclusión responde a la necesidad de muchos mayores de mantener el cuidado y la compañía de sus animales durante sus desplazamientos, facilitando así su participación en el programa sin tener que separarse de ellos. Se habilitarán plazas específicas para estos casos, asegurando que la convivencia se realice conforme a la normativa vigente.

Aunque la tarifa plana de 50 euros representa un acceso excepcional para un grupo determinado, el programa general del Imserso sigue ofreciendo sus viajes con precios que varían en función del destino, la duración de la estancia (desde 4 hasta 10 días), la inclusión o no del transporte en el paquete, y la temporada del año (baja o alta). Los precios base para la temporada 2025/2026, sin aplicar descuentos o la nueva tarifa plana, oscilan significativamente. Por ejemplo, una estancia de 8 días/7 noches en la costa peninsular sin transporte incluido puede tener un precio en temporada baja de 224,63 euros, mientras que un viaje de 10 días/9 noches a Canarias con transporte en temporada alta puede alcanzar los 564,72 euros. El turismo de interior, con estancias más cortas, presenta precios que van desde los 132,91 euros por 4 días/3 noches en capitales de provincia en temporada baja hasta los 412,51 euros por 6 días/5 noches en circuitos culturales en temporada alta. La coexistencia de estos precios generales con la nueva tarifa plana de 50 euros subraya el esfuerzo por hacer el programa más accesible a la diversidad de situaciones económicas de los mayores, asegurando que el programa continúe siendo un pilar para su ocio y bienestar.