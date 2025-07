Aviso a los empresarios: multas de más de 10.000 euros por no dar de alta a un trabajador desde el primer día

Contratar a alguien para hacer una prueba de un día sin darlo de alta en la Seguridad Social puede salir muy caro. Así lo advierte con contundencia el abogado laboralista responsable del canal de Instagram "Un Tío Legal". Su mensaje es claro: "Desde el minuto uno en que un trabajador esté en tu empresa, debe estar dado de alta. Si no, te expones a multas que pueden superar los 10.000 euros."

“Solo es una prueba” no sirve

Muchos pequeños empresarios y autónomos caen en el error de pensar que pueden hacer una prueba de un día sin formalizar el contrato ni dar de alta al trabajador en la Seguridad Social. Sin embargo, el experto aclara que esto es completamente ilegal, y que la Inspección de Trabajo lo sanciona de forma severa. La excusa de “solo es una prueba” no sirve: si esa persona realiza tareas laborales reales, aunque solo sea durante unas horas, está trabajando y debe estar protegida legalmente.

La multa que puede caer a los empresarios que hacen pruebas a trabajadores sin darles de alta. / INFORMACIÓN

El letrado advierte que no importa si es solo un día, una mañana o incluso unas horas: si hay actividad laboral, debe haber alta en la Seguridad Social. Y añade un matiz importante: “No es una prueba si estás utilizando al trabajador como mano de obra gratuita”. Si realmente se quiere evaluar al candidato, la única forma de hacerlo sin correr riesgos legales es realizar una simulación a puerta cerrada, sin contacto con clientes ni realización de tareas productivas, y sin que parezca una jornada laboral encubierta.

Multas

El riesgo de no cumplir con esta norma es elevado. Según este abogado, las sanciones por tener a un trabajador sin alta pueden oscilar entre los 3.000 y los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso y de si hay reincidencia. Pero la cosa se agrava aún más si se trata de un trabajador extranjero sin permiso de trabajo, donde la multa mínima es de 10.001 euros, cifra que puede escalar rápidamente si se detecta contratación irregular múltiple o reiterada.

Para evitar estos problemas, el experto da un consejo sencillo pero crucial: “Habla con tu gestoría antes de incorporar a cualquier persona a tu empresa, aunque solo sea un día”. Asegurarte de que esté dado de alta durante el periodo de prueba, aunque sea de solo 24 horas, es la única forma de evitar una multa que puede poner en jaque la economía de tu negocio. En muchos casos, el alta puede tramitarse en cuestión de minutos, y el coste es muy inferior al de una sanción.

El problema, según explica, es que muchos empresarios aún no son conscientes de la obligación legal desde el primer minuto de trabajo efectivo. La Inspección de Trabajo no necesita mucho para sancionar: basta con una visita inesperada y que el inspector detecte a alguien sin contrato ni alta para que la sanción sea inmediata. No importa si es el primer día o si el trabajador aún no ha firmado formalmente. Si está trabajando, debe estar dado de alta.