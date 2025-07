Ni 1.000 ni 2.000 euros: este es el mínimo que debes ahorrar para vivir tranquilo según un experto fiscal

En plena resaca de la campaña de la Renta, muchos asesores fiscales han hecho balance de las miles de declaraciones tramitadas este año. Uno de ellos, el responsable del conocido blog fiscal en TikTok, ha lanzado una reflexión que resulta muy interesante: “Hay demasiada gente que vive al día”. Esta afirmación, aunque no sorprende, pone el foco en una realidad económica que afecta a una gran parte de la población española.

¿Qué significa vivir al día?

Con esta expresión, el experto en finanzas se refiere a aquellas personas que, tras cobrar su nómina, atraviesan el mes con lo justo y llegan a final de mes con su cuenta bancaria prácticamente a cero. No tienen margen para imprevistos ni capacidad de ahorro. Según este experto fiscal, esta situación se ha hecho evidente durante la campaña de la Renta, cuando muchos contribuyentes se enfrentaron a declaraciones con resultado a pagar y no podían hacer frente a ellas de forma inmediata.

Este es el mínimo que debes tener ahorrado según un experto fiscal. / INFORMACIÓN

El especialista destaca que, ante pagos relativamente asumibles como 300 o 400 euros, muchos han solicitado aplazamientos en 12 meses, algo que, aunque es posible, conlleva el pago de intereses. Pero lo más preocupante para él no es solo que no puedan pagar la declaración de la renta, sino lo que hay detrás de esta incapacidad: “Si no puedes asumir un gasto puntual como este, ¿cómo vas a responder ante un verdadero imprevisto?”, plantea en uno de sus vídeos.

Y es que los imprevistos no avisan: una avería en el coche, una visita urgente al dentista, una lavadora que deja de funcionar o, en el peor de los casos, un problema de salud. Cualquier gasto fuera de lo habitual puede convertirse en una auténtica pesadilla financiera para quienes viven sin margen económico. El asesor advierte que no tener un colchón de seguridad puede generar ansiedad, estrés y una sensación constante de inestabilidad.

Crear un colchón de seguridad

Por eso, su recomendación es clara: crear un fondo de emergencia, aunque cueste. Él sugiere que toda persona adulta debería aspirar a tener ahorrados al menos entre 3.000 y 4.000 euros para imprevistos. Y aunque es consciente de que en el contexto económico actual no es fácil ahorrar, insiste en que es posible hacerlo con disciplina y constancia. Para lograrlo, aconseja hacer ciertos sacrificios temporales como evitar viajes, limitar las salidas con amigos o reducir gastos superfluos.

“Cuando tienes ese colchón, vives más relajado"

Pero su mensaje no es de renuncia total. Al contrario, anima a disfrutar de la vida mientras se construye ese fondo de seguridad. Lo importante es planteárselo como un objetivo puntual, alcanzable en el tiempo, que permita vivir con más tranquilidad una vez logrado. “Cuando tienes ese colchón, vives más relajado, puedes disfrutar más y no te hundes si pasa algo inesperado”, afirma.