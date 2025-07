Esto es lo que te corresponde por trabajar en festivo según el Estatuto de los Trabajadores

En España, trabajar en día festivo no es la norma, sino una excepción regulada por ley. El Estatuto de los Trabajadores y otras normas complementarias establecen que las personas asalariadas tienen derecho a disfrutar de 14 días festivos al año, de los cuales once son nacionales, uno autonómico y dos locales. Esta garantía tiene carácter retribuido y no recuperable, lo que significa que el trabajador no debe reponer ese tiempo y debe cobrarlo como si hubiera trabajado. No obstante, hay sectores donde trabajar en festivos es frecuente, lo que obliga a revisar con atención los derechos y compensaciones establecidos.

Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

Según el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, trabajar un día festivo solo es legal si existe una justificación organizativa o si está recogido en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo. Por tanto, la empresa no puede imponerlo unilateralmente. En los sectores como hostelería, sanidad, transporte, seguridad, emergencias o comercio, los convenios suelen prever esta posibilidad, con las correspondientes compensaciones económicas o en tiempo de descanso.

Esto es lo que te corresponde por trabajar en festivo / David Revenga

Uno de los principios básicos de la legislación laboral es que ningún día festivo trabajado puede tratarse como una jornada ordinaria. El Real Decreto 2001/1983, en su artículo 47, establece que, en caso de que el trabajador no disfrute de su día festivo, la empresa deberá abonarle, además del salario ordinario, un incremento del 75% sobre el valor de las horas trabajadas ese día, salvo que se conceda un descanso compensatorio equivalente. Esta retribución adicional puede venir establecida como un plus festivo en el convenio colectivo.

Multas

En caso de que la empresa obligue a trabajar en festivo sin compensación económica ni descanso alternativo, estaría vulnerando el Estatuto de los Trabajadores y se expone a una sanción administrativa por parte de la Inspección de Trabajo. La infracción puede calificarse como grave y acarrear multas de entre 751 y 7.500 euros, dependiendo del número de trabajadores afectados y de si hay reiteración de la conducta. Además, el trabajador tiene derecho a reclamar judicialmente la compensación no recibida.

Por tanto, si no está previsto en el contrato o en el convenio colectivo, el trabajador puede negarse legalmente a trabajar en festivo. En cambio, si existe un pacto previo que contempla esta posibilidad, la negativa injustificada podría considerarse un incumplimiento laboral. En estos casos, lo mejor es revisar detenidamente el contrato firmado y consultar el convenio aplicable al sector, donde se detalla en qué condiciones se puede trabajar durante los festivos y cómo debe compensarse.