¿Es posible jubilarse a los 59 años? Solo en estos casos

La jubilaciónes una de las etapas más esperada por muchos trabajadores, pero también es una fuente de dudas e incertidumbre, especialmente cuando se trata de anticiparla. En España, la legislación ha ido retrasando progresivamente la edad ordinaria de jubilación. Para 2025, esta se sitúa en los 65 años si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses, o en 66 años y 8 meses si no se alcanza ese mínimo. Pero ¿qué pasa con quienes desean jubilarse a los 59 años? Aunque pueda parecer imposible, sí existen ciertos casos concretos en los que es legalmente viable.

Jubilación con 59 años

El primer requisito para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva en España es haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, y que dos de esos años se encuentren dentro de los 15 previos a la solicitud. Sin embargo, esa cotización mínima solo da derecho a jubilarse a la edad ordinaria, y con una pensión reducida. Para jubilarse antes de tiempo, por ejemplo a los 63 o incluso a los 61 años, se exigen cotizaciones de entre 33 y 35 años, dependiendo de si la jubilación es voluntaria o forzosa.

Los requisitos para jubilarse a los 59 años y cobrar la pensión. / INFORMACIÓN

Entonces, ¿es posible jubilarse a los 59 años con solo 15 años cotizados? La respuesta es no, salvo excepciones muy concretas. Y es que esta posibilidad solo se contempla dentro del llamado Régimen de Clases Pasivas del Estado, un sistema especial para determinados empleados públicos que cuenta con sus propias condiciones de acceso a la jubilación anticipada.

Funcionarios

El Régimen de Clases Pasivas incluye a funcionarios de carrera y en prácticas de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales. También pertenecen a este régimen los militares de carrera, la tropa profesional, la marinería, así como los alumnos de academias militares como los Caballeros Cadetes y Aspirantes. Además, se incluyen altos cargos del Estado como expresidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno.

Ciudadanos ven que con 71 años "el cuerpo ya no está para trabajar" / Europa Press

Según confirma el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores incluidos en este régimen especial pueden jubilarse a los 59 años siempre y cuando hayan cotizado un mínimo de 30 años. Esto convierte a este colectivo en una excepción dentro del sistema público de pensiones, ya que en el Régimen General, con menos de 33 años cotizados, la jubilación anticipada ni siquiera es una opción viable, y mucho menos a los 59 años.

Pero atención: pertenecer al Régimen de Clases Pasivas no es automático, y muchos trabajadores no saben si están incluidos en él. Para saberlo, se debe revisar si se ha trabajado como funcionario de carrera bajo los términos contemplados por la normativa antes del 1 de enero de 2011 (fecha a partir de la cual los nuevos funcionarios se incorporan al Régimen General de la Seguridad Social). También es posible consultarlo directamente con la Seguridad Social o en el portal del Ministerio.

Aquellos que no formen parte de este régimen especial deberán acogerse a las normas del sistema general. En ese caso, incluso si se han cotizado los 15 años mínimos para tener pensión, no podrán acceder a ninguna modalidad anticipada si no alcanzan los años requeridos por ley. Solicitar la jubilación con tan poca cotización y con adelanto conlleva penalizaciones importantes que pueden reducir la pensión en hasta un 30% o más. Por eso, los expertos no recomiendan optar por esta vía sin un estudio previo personalizado.