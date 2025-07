Este es el tiempo que debes esperar para heredar sin pagar impuestos

Recibir una herencia en España puede ser motivo de preocupación para muchos por las implicaciones fiscales que puede acarrear. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el principal tributo que deben pagar los herederos por adquirir el patrimonio del fallecido. Sin embargo, existe un plazo legal a partir del cual Hacienda pierde el derecho a reclamar este impuesto. Un abogado experto en herencias ha explicado cómo funciona este mecanismo legal y cuándo se puede evitar el pago de este tributo.

Prescripción fiscal

David Jiménez, abogado y economista con más de veinte años de experiencia, ha detallado en sus redes sociales que en España existe la figura de la prescripción fiscal. Esto quiere decir que, si transcurrido un determinado plazo desde el fallecimiento de una persona, la Administración no ha reclamado el impuesto ni el heredero lo ha presentado, el derecho de Hacienda a exigirlo desaparece. En el caso del Impuesto de Sucesiones, este plazo es de cuatro años y seis meses desde la fecha de fallecimiento.

Este es el plazo de prescripción fiscal para heredar sin pagar impuestos. / EDUARDO PARRA

Este margen de tiempo comienza a contar desde el mismo día en que fallece la persona, no desde la fecha de aceptación de la herencia ni desde que se presente la autoliquidación. Si Hacienda no inicia ninguna acción durante ese periodo, el heredero ya no tiene la obligación de pagar el impuesto. Sin embargo, el abogado recalca que esto solo aplica si la Administración no ha realizado ningún requerimiento ni iniciado procedimiento alguno, ya que cualquier actuación interrumpe el plazo de prescripción.

Obligación de declarar

A pesar de que la obligación de pago puede extinguirse, Jiménez insiste en que los herederos siguen teniendo la obligación de presentar la declaración, aunque sea con resultado cero. Es decir, aunque no haya que pagar nada, el trámite formal debe realizarse para evitar futuros problemas.

Cabe destacar que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es un tributo autonómico, por lo que varía considerablemente de una comunidad autónoma a otra. En algunas regiones existen bonificaciones que pueden llegar al 99% del impuesto en determinadas circunstancias. Sin embargo, estas bonificaciones dependen del grado de parentesco y de otros factores personales y patrimoniales, por lo que no todos los herederos pueden beneficiarse de ellas.

Noticias relacionadas Ojo con las herencias y los testamentos: los errores que pueden arruinarte

Aunque la figura de la prescripción fiscal es una vía atractiva para evitar el pago de impuestos, Jiménez recomienda no confiarse. “Muchas veces Hacienda inicia comprobaciones y recaba información antes de que prescriba el derecho de cobro”, advierte. Además, si la Administración detecta que se ha intentado ocultar información o eludir la obligación, pueden imponerse sanciones y recargos, además de los intereses correspondientes.