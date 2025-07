¡Ojo, enamorados! Hasta 500 euros de multa por besarse en el coche

Seguramente te ha pasado alguna vez. Vas con tu pareja en el coche y lo ves tan guapo/a al volante que no puedes resistirte y le robas un beso. Pues bien, lo que parece un gesto romántico e inofensivo puede acabar costándote muy caro. Y es que, dar un beso al volante puede suponer una sanción económica de hasta 500 euros. La Dirección General de Tráfico (DGT) considera este tipo de muestras de afecto como una distracción al volante, especialmente si se realizan durante la marcha, y como tal las sanciona.

¿Qué dice la ley sobre los besos al conducir?

El Reglamento General de Circulación es claro: el conductor debe mantener el control total del vehículo y prestar atención en todo momento. Cualquier acción que limite su libertad de movimientos o desvíe su atención —como puede ser besar a alguien— puede suponer una infracción. Esta norma se aplica incluso si el coche está detenido temporalmente, por ejemplo, en un semáforo o en un atasco.

Hasta 500 euros de multa por dar un beso en el coche. / INFORMACIÓN

El abogado advierte que la DGT tiene potestad para sancionar este tipo de comportamientos si se considera que han comprometido la seguridad vial. “Besar al conductor durante la marcha puede generar una distracción grave y es perfectamente sancionable”, aclara el experto en derecho responsable del canal Empleado Informado. De hecho, no solo el conductor puede ser multado, sino también el acompañante que provoca la distracción.

Hasta 500 euros de multa… y pérdida de puntos

La infracción por besar al conductor puede considerarse leve o grave, dependiendo del nivel de peligro creado. En el caso más leve, puede acarrear una multa de 100 euros, pero si se considera que el beso ha supuesto una grave distracción —por ejemplo, si ocurre a alta velocidad o en condiciones peligrosas— la multa puede ascender a 500 euros, con una pérdida de hasta seis puntos en el carné de conducir.

Eso sí, la pérdida de puntos solo afectará al conductor. En el caso del acompañante o copiloto, la sanción será únicamente económica, pero no menos seria. Como recuerda el abogado, “la DGT entiende que cualquier acción que afecte a la seguridad de la conducción, aunque sea por parte del acompañante, puede ser sancionada”.

¿Qué factores valoran los agentes?

Los agentes de tráfico valoran el contexto y la peligrosidad del acto. El tipo de beso (breve o prolongado), el momento (en marcha, detenido, en vía rápida), y la reacción del conductor son factores clave. Por ejemplo, si el beso implica que el conductor retire las manos del volante o desvíe la vista de la carretera, el riesgo aumenta.

¿Y si el coche está parado?

Muchos piensan que si el vehículo está parado en un semáforo o en un atasco, no pasa nada. Pero esto no es del todo cierto. Aunque el coche no esté en movimiento, el conductor sigue teniendo la obligación de estar atento a la circulación y preparado para reanudar la marcha. Un despiste en ese momento puede provocar un accidente por alcance o una infracción de tráfico, como saltarse el verde por no estar atento.