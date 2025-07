¿Cuándo debe pagarte tu empresa las horas extra? Un abogado lo aclara

Las horas extra siguen siendo un tema espinoso en muchas empresas españolas. ¿Deben pagártelas de inmediato? ¿Pueden compensártelas con tiempo libre? ¿Cuándo se convierten en obligatorias de pagar si no se han compensado? Estas son preguntas frecuentes entre trabajadores y que ahora ha respondido de forma clara un abogado laboralista muy popular en redes sociales.

El letrado responsable del canal de TikTok Empleado Informado, especializado en derecho laboral, ha abordado este asunto en un vídeo que acumula miles de visualizaciones. En sus palabras: “Cuando haces una hora extra, es la empresa la que decide si compensártelo con descanso o pagártelo, pero tiene un plazo máximo de 4 meses para hacerlo”.

Descubre cuándo tiene que pagarte tu empresa las horas extra. / INFORMACIÓN

4 meses de plazo

Esto significa que no pueden pasar años sin que se compense el esfuerzo del trabajador. Si la empresa no ha ofrecido descanso equivalente ni ha abonado el importe correspondiente dentro del plazo de 4 meses, esa hora extra se convierte en un derecho económico exigible. “Una vez transcurridos los cuatro meses sin compensación, ya no hay opción: tienen que pagarte esas horas”, aclara el abogado.

Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

Según el Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias pueden ser compensadas bien con dinero o bien con descanso retribuido, pero siempre debe haber un acuerdo previo o tácito sobre el modo de compensación. Lo que muchas veces ocurre es que las empresas no formalizan nada y los empleados no reclaman, lo cual termina provocando abusos.

El abogado insiste en que, aunque el trabajador haya aceptado inicialmente descansar en lugar de cobrar, si en esos 4 meses no se le ha ofrecido esa opción, puede reclamar el pago económico.

El registro de las horas extra

Otro aspecto importante es que las horas extra deben quedar registradas. Desde 2019, todas las empresas están obligadas a llevar un registro diario de la jornada laboral, incluyendo las horas ordinarias y extraordinarias. Este documento puede ser clave a la hora de hacer una reclamación. “Si no tienes prueba escrita o registrada, es tu palabra contra la de la empresa”, advierte el letrado.

Por eso se recomienda llevar siempre un control personal del horario trabajado, guardar capturas del registro digital (si lo hay) o incluso correos o mensajes que puedan servir como prueba. En caso de impago, se puede acudir a la vía legal y reclamar esas horas por lo social, ya sea directamente o con la ayuda de un sindicato.