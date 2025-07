José Elías, empresario: "Desde que soy figura pública noto cómo en ciertas esferas empresariales genero urticaria"

El empresario José Elías, una de las figuras más influyentes del panorama emprendedor en España, ha sorprendido con la última reflexión publicada en su cuenta de X (antes Twitter). En su mensaje, Elías reconoce que la fama le ha pasado factura en el mundo empresarial, hasta el punto de hacerle perder oportunidades de negocio. Sin embargo, también asegura que la visibilidad pública le ha traído beneficios aún más valiosos.

Elías comienza su publicación con una frase directa: “Ser conocido me ha hecho perder oportunidades de negocio”. Según el empresario, cuando era un profesional anónimo, cerraba acuerdos igual o incluso mejores que los actuales. “Antes hacía exactamente los mismos negocios que ahora. Incluso mejores, y eso que no me conocía ni el tato”, confesó.

José Elías, empresario multimillonario. / INFORMACIÓN

"Me miran diferente. Desconfían"

Desde que se convirtió en figura pública, Elías percibe un cambio de actitud en ciertos entornos empresariales. Afirma que en algunas esferas genera “cierta urticaria” y que algunas personas ahora lo miran con recelo. “Me miran diferente. Desconfían. Para algunos es como si la fama ahora me impidiera hacer negocios serios”, explicó en su mensaje.

Aunque ha perdido algunas oportunidades por la exposición mediática, José Elías no lo considera un problema. Asegura que ha ganado mucho más en términos de impacto y alcance. “Lo que he perdido por un lado, lo he recuperado con creces por otro: ahora tengo poder mainstream, influencia social real y la capacidad de llegar a miles de personas con un mensaje”.

Ser conocido me ha hecho perder oportunidades de negocio… Pero me ha aportado algo más valioso.



Antes hacía exactamente los mismos negocios que ahora.

Incluso mejores, y eso que no me conocía ni el tato.



Pero desde que soy figura pública, en algunas ocasiones noto cómo en… pic.twitter.com/gU52m0wOR8 — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) July 4, 2025

Elías cierra su reflexión afirmando que la fama tiene costes, pero que el balance global es positivo. “La fama tiene sus costes. Pero, en mi caso, el balance es claramente positivo”, concluye. Su mensaje deja claro que, pese a las dificultades, ha aprendido a aprovechar su posición pública como una herramienta de poder e influencia.