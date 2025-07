¿La Seguridad Social puede quitarte años cotizados? Así puedes perder tu jubilación sin saberlo

Muchos trabajadores en España creen que, tras décadas de esfuerzo, su pensión de jubilación está garantizada. Pero lo cierto es que la Seguridad Social puede eliminar años de cotización si detecta errores, impagos o cotizaciones indebidas, afectando gravemente tanto a la cuantía como al derecho a la pensión.

Según la Ley General de la Seguridad Social, solo cuentan para la jubilación aquellas cotizaciones que hayan sido correctamente ingresadas y estando al corriente de pago. Si existen cuotas pendientes, errores de cotización o pagos fuera de plazo, esos periodos no se computan. El resultado puede ser devastador: reducción drástica de la pensión o incluso la denegación total del acceso a la jubilación contributiva.

¿Qué situaciones pueden hacerte perder años cotizados?

Los artículos 28 y 42 de la Ley son claros: si una empresa no ha ingresado las cuotas a tiempo, o si el trabajador autónomo tiene cuotas impagadas, esos años pueden ser invalidados. Por ejemplo, un autónomo con 40 años cotizados, pero con dos años sin pagar, vería su historial reducido a 38 años. Esto puede suponer retrasar la edad de jubilación o cobrar solo el 89,10 % de la base reguladora, en lugar del 100 %.

En los peores casos, la Seguridad Social podría rechazar directamente la solicitud de pensión, especialmente si las deudas no se han regularizado tras una notificación. Es decir, no basta con haber trabajado muchos años, es imprescindible haber cotizado correctamente.

Todo lo que debes saber sobre tus cotizaciones. / INFORMACIÓN

¿Se pueden recuperar los años de cotización perdidos?

La posibilidad de recuperar años eliminados depende del motivo. Si una empresa no cotizó por ti, pero puedes demostrar que trabajaste, es posible reclamarlos ante la Seguridad Social o incluso judicialmente. Es fundamental contar con pruebas como nóminas, contratos o testigos.

En el caso de los autónomos con cuotas pendientes, la Seguridad Social suele ofrecer un plazo de 30 días para regularizar la situación. Si no se hace dentro de ese tiempo, los años correspondientes podrían desaparecer de tu historial para siempre. Además, si la Seguridad Social considera que hubo fraude (por ejemplo, altas ficticias o empleos inexistentes), no se podrá recuperar ese tiempo, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario.

Para saber si todo está correcto en lo que a cotizaciones se refiere, lo primero es solicitar tu informe de vida laboraly el informe de bases de cotización en la sede electrónica de la Seguridad Social. Si detectas irregularidades, actúa rápido: regulariza pagos, presenta reclamaciones o solicita un aplazamiento de deuda antes de causar derecho a la pensión.

La prescripción de deudas también juega a tu favor: si la deuda tiene más de cuatro años y no ha sido reclamada formalmente, la Seguridad Social no puede eliminar esos años del cómputo. Sin embargo, si fue notificada y no saldada, sí podrá descontarlos.