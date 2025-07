5 claves antes de dimitir y cambiar de trabajo: lo que recomienda un abogado laboralista

Cambiar de trabajo puede parecer un paso natural hacia el crecimiento profesional, pero hacerlo sin una adecuada protección legal puede tener consecuencias graves. Por eso, según al abogado laboralista responsable del canal de Instagram Un tío legal, es fundamental seguir ciertos pasos antes de dimitir de tu puesto actual.

El precontrato

Uno de los errores más comunes al cambiar de trabajo es confiar únicamente en promesas verbales. Los expertos recomiendan no dejar tu empleo actual hasta que la nueva empresa te envíe por escrito una oferta formal, lo que se conoce como un precontrato. Este documento debe incluir detalles clave como el salario, el horario, la fecha de incorporación y el puesto exacto. Tenerlo por escrito te protege legalmente: si luego la empresa se echa atrás y tú ya has dimitido, podrías reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

¿Qué pasa si no te contratan tras haber dimitido?

Si has presentado tu baja voluntaria y la empresa que te había prometido un nuevo empleo finalmente decide no incorporarte, puedes enfrentarte a una situación crítica: sin empleo, sin indemnización y sin derecho a prestación por desempleo. Por eso, el precontrato no es solo una formalidad, es tu garantía legal. Ante el incumplimiento de una promesa contractual, la empresa podría estar obligada a resarcirte económicamente si se demuestra que confiaste en esa propuesta para tomar la decisión de renunciar.

Los contratos de trabajo regulan la prestación de determinados servicios y los derechos y las obligaciones de empleadores y trabajadores. / Shutterstock

Pacta siempre el salario en bruto, nunca en neto

Muchos trabajadores negocian su salario en términos de lo que recibirán “limpio” en la cuenta bancaria, pero esto puede jugar en tu contra. Lo recomendable es que el salario se pacte en bruto, ya que los importes netos pueden variar en función del IRPF u otras retenciones fiscales. Por ejemplo, si pactas cobrar 1.500 euros netos y luego tu IRPF baja del 10% al 8%, es posible que la empresa te pague lo mismo pero reduciendo tu base de cotización. Es decir, tu sueldo real habrá disminuido sin que te des cuenta.

Asegura la cláusula de actualización salarial

Un punto que suele pasar desapercibido es la cláusula de actualización salarial. Si en tu nuevo puesto cobras por encima del convenio colectivo, podrías quedar fuera de las subidas anuales si no lo especificas en el contrato. Muchas empresas ofrecen mejoras voluntarias, pero si no se indica por escrito que tu salario se actualizará conforme al IPC o a la revisión de las tablas salariales del convenio, te quedarás estancado mientras el coste de vida sigue aumentando. Asegúrate de añadir esta cláusula al contrato para no perder poder adquisitivo con el tiempo.

Todo por escrito

Además del contrato firmado, cualquier condición acordada con la empresa —ya sea el salario, los beneficios adicionales o el lugar de trabajo— debe quedar por escrito. Si no se incluye en el contrato, exige que te lo envíen al menos por correo electrónico. Un email puede ser una prueba válida ante un conflicto laboral. No te fíes de las promesas verbales ni de lo que se dice en una entrevista o llamada telefónica. Lo que no está escrito, no existe a nivel legal.

Un aspecto que muchos desconocen es que si dimites y luego no superas el periodo de prueba en la nueva empresa, no tendrás derecho a paro, siempre que no hayan pasado al menos tres meses desde tu baja voluntaria anterior. Esto puede dejarte en una situación muy vulnerable económicamente. Antes de tomar decisiones, evalúa los plazos y valora si puedes negociar una entrada directa sin periodo de prueba o con condiciones más estables.