Aislamiento, horas impagadas, contratos indefinidos y otros casos de abuso laboral comunes en España

Cada año se interponen más de 600.000 demandas laborales en España: los conflictos entre empresas y empleados están a la orden del día y, afortundamante, muchos de estos "estallan" cuando el trabajador denuncia algún tipo de abuso laboral. Sobre este último tema el experto influencer y laboralista Un Tío Legal ha hecho público un vídeo donde resume en una sencilla lista su experiencia en los tribunales y cuáles son los abusos laborales más comunes que sufren los clientes que defiende en los juzgados. Algunos de ellos son más habituales de lo que pensamos.

Impago de nóminas: retrasos o descuentos injustificados

Uno de los conflictos más frecuentes es el impago de salarios. Según el experto laboralista, en ocasiones no se trata de una negativa directa a pagar la nómina: también se incluye en este tipo de abusos retrasos en el pago de las mismas o hasta incluso días trabajados concretos (como festivos) que no aparecen en la nómina ni se pagan. Este tipo de irregularidad no solo vulnera el Estatuto de los Trabajadores, sino que afecta gravemente a la estabilidad económica del empleado.

Horas extra no pagadas: el abuso silencioso

La hostelería, el comercio y la logística son los sectores donde más se repite otro clásico: las horas extra gratis. Aunque legalmente deben ser voluntarias, registradas y compensadas, muchas empresas fuerzan al trabajador a alargar su jornada sin que quede constancia bajo justificaciones que, en lo legal, no tienen respaldo. Se trata de un fraude silencioso y a cuentagotas que pone a prueba al trabajador en muchas ocasiones, ya que los empleados temen perder su trabajo si las reclaman. No obstante, es importante dejar claro que las horas extra deben ser compensadas y no te pueden sancionar por negarte a realizarlas, ya que son voluntarias. Si te obligan, debes denunciarlo.

Contratos temporales interminables

El fraude en los contratos es otro de los "clásicos" del abuso laboral: los contratos temporales sucesivos y encadenados. Esta artimaña que perpetúa el estatus de "temporal" a trabajadores que deberían ser indefinidos se puede denunciar, ya que la ley establece tras un determinado número de renovaciones o meses trabajadores que el contrato debe transformarse en fijo.

Despidos sin causa o presiones para dimitir

En los despidos, también hay mucho terreno pantanoso. Uno de los abusos más comunes son los despidos sin justificación real, o directamente falsos. A veces, la empresa inventa una causa para despedir sin indemnizar; otras veces, presiona al trabajador para que firme una baja voluntaria, lo cual le impide acceder al paro. Lo ideal es recordar que no estás obligado a firmar nada, por mucho que te presionen, y siempre puedes firmar escribiendo al lado "no conforme" para evitar que te engañen con la letra pequeña.

Trabajo en negro: sin derechos ni prestaciones

El trabajo en negro sigue siendo una realidad en muchos sectores, especialmente en los empleos más precarios, no cualificados o de temporada. No tener contrato significa no cotizar, no generar derecho a paro, baja médica, jubilación ni otras prestaciones sociales. Además, en caso de accidente laboral la cosa puede ponerse muy fea. Algunos pueden pensar que, si no cotizan la ganancia será mayor, pero lo cierto es que a largo plazo ver reducidas tus prestaciones por haber trabajado en negro jamás compensan.

Acoso laboral: presión, aislamiento y sobrecarga

En los últimos años, Un Tío Legal y otros expertos laboralistas han notado un aumento preocupante en los casos de acoso laboral. Y lo cierto es que este no siempre se manifiesta en forma de gritos, humillaciones o insultos. Puede ser aislamiento, sobrecarga de tareas o presión psicológica que lleva al límite al empleado, según afirma el laboralista. El abogado insiste en que las empresas están obligadas a tener protocolos de prevención y actuación ante el acoso. Y recuerda que el trabajador no está solo: “se debe denunciar".

Conciliación familiar: un derecho que se ignora

A pesar de estar reconocida legalmente, la conciliación familiar sigue siendo otro de los grandes olvidados en muchas empresas. Hay compañías que se niegan a conceder reducciones de jornada, adaptaciones horarias o teletrabajo cuando corresponde siguiendo los convenios de cada empresa y el Estatuto de los Trabajadores. Y, como recuerda el abogado, este derecho no está sujeto a la buena voluntad del jefe: se trata de un derecho legal y se puede hacer valer ante los tribunales.

Descansos y vacaciones: entre el engaño y el abuso

Por último, el incumplimiento de los descansos y vacaciones sigue siendo motivo de numerosas denuncias. Algunos empleadores manipulan calendarios, engañan con los días libres o directamente no conceden el descanso obligatorio entre jornadas. La ley es clara: el trabajador tiene derecho a un mínimo de descanso diario y semanal, además de 30 días de vacaciones al año.

El miedo es uno de los mayores factores por los que las denuncias para luchar por los derechos de los trabajadores se retrasan y, muchas veces, este germina gracias a jefes o superiores que presionan o amenazan, precisamente porque saben que, de cara a los tribunales, tienen las de perder. Denunciar es el primer paso para recurrir a las indemnizaciones que te corresponden y quitarte el abuso de encima.