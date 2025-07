Los 4 consejos "legales" de un abogado para librarte de las multas del radar

📢 EXPLICACION 📢 📡Los radares son aparatos de medición que pueden no ser precisos y por esa razón se les aplica ese margen de error a las mediciones de velocidad que hacen. ⚠️ ADVERTENCIAS ⚠️ ❌En ningún momento estamos incentivando que se rebasen los límites de velocidad. 📕La mejor defensa es siempre cumplir con la norma. 🔥El objetivo es no quedarse con el objeto del delito, si no ver más allá, darnos cuenta de que no podemos permitir en un estado de derecho que se cometan injusticias por parte de la Administración.