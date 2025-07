Muchos trabajadores en España se enfrentan cada año a una situación común: la empresa donde trabajan cierra durante el mes de agosto, coincidiendo con las vacaciones de verano. La duda más habitual es si en ese caso la empresa puede obligarte a coger tus vacaciones en esas fechas, especialmente cuando no quieres gastar todos tus días de descanso en ese mes. La respuesta no es tan simple como parece, y conviene conocer bien qué dice la ley para defender tus derechos laborales.

¿Puede una empresa obligarte a coger vacaciones si cierra en agosto?

Aunque muchas personas creen que el cierre de la empresa impone automáticamente las vacaciones al trabajador, la realidad legal es distinta. Según el Estatuto de los Trabajadores, las vacaciones deben fijarse de mutuo acuerdo entre la empresa y el empleado. Esto significa que la empresa no puede imponer unilateralmente el período completo de vacaciones, ni siquiera si cierra durante todo el mes de agosto. El cierre no es una excusa válida para pasar por encima del derecho a un disfrute consensuado de las vacaciones.

El hecho de que una empresa no opere durante un tiempo determinado no le da la potestad automática para obligar a sus trabajadores a tomar vacaciones. Aunque es cierto que muchas veces se llega a acuerdos internos para aprovechar ese cierre, dicho acuerdo debe existir. Si no hay consenso, la empresa no puede decidir por su cuenta que vas a consumir tus 30 días naturales de vacaciones en ese periodo, aunque no haya actividad en el centro de trabajo.

¿Qué pasa con tus vacaciones si la empresa cierra en verano? ¿Estás obligado a coger vacaciones? / INFORMACIÓN

¿Qué hacer si la empresa te impone las vacaciones sin acuerdo?

Si la empresa decide imponer las vacaciones durante el cierre sin contar contigo ni respetar tus preferencias, puedes impugnar esa decisión ante la jurisdicción social. Es decir, tienes derecho a presentar una demanda laboral, y será un juez quien determine si ese reparto de días es legal. En muchos casos, los jueces reconocen que algunos días puedan computarse como vacaciones, pero no necesariamente el mes completo. El magistrado suele buscar un equilibrio, teniendo en cuenta tanto el cierre empresarial como el derecho del trabajador a planificar sus vacaciones.

☀️ TU EMPRESA CIERRA EN VERANO ¿Tienes que cogerte vacaciones sí o sí?**⁣ ⁣ La clave está en una palabra: acuerdo. ⁣ 🏖️ Cuando la empresa cierra por descanso colectivo, lo habitual es pactar que esos días se disfruten como vacaciones.⁣ ⁣ 🔹 El Estatuto de los Trabajadores deja claro que las vacaciones deben fijarse de común acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora.⁣ ⁣ 🔹 Eso sí, si hay un cierre total, es razonable que parte de tus vacaciones coincidan con ese periodo, siempre que te avisen con tiempo y se respete tu derecho a 30 días naturales.⁣ ⁣ ⚖️ No es una imposición, es una práctica que se pacta en muchas empresas. Si no hay acuerdo, el calendario de vacaciones incluso puede ir a arbitraje.⁣ ⁣ ✅ Consejo: revisa tu convenio colectivo y no te quedes con dudas.

Lo más común y recomendable es que empresa y trabajador lleguen a un acuerdo, especialmente en empresas pequeñas o familiares donde el cierre en agosto es una práctica habitual. Por ejemplo, pueden pactarse 15 días de vacaciones durante el cierre y dejar otros 15 días disponibles para el trabajador en otra época del año.

¿Qué opciones hay si no se llega a un acuerdo?

Si la empresa se niega a negociar o no acepta otra alternativa al cierre completo con vacaciones forzadas, el trabajador puede negarse y acudir a la vía judicial. Además, en el caso de que no se pueda disfrutar de las vacaciones en el año natural por causas ajenas al trabajador, existe la posibilidad de acumular esos días para el año siguiente, según lo previsto en el Estatuto. Por tanto, aunque haya un cierre, la empresa no puede recortar tus derechos de forma arbitraria ni dejarte sin parte de tus vacaciones a tu elección.